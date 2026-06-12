안전보건공단, 인구보건복지협회와 생명존중 및 일가정 양립 협력 '맞손'

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'찾아가는 파더링' 등 맞춤형 프로그램 운영

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업안전보건공단은 인구보건복지협회와 생명존중 및 일·가정 양립 문화 확산을 위한 협력을 강화하고, 저출생과 인구 감소 대응에 나선다.

안전보건공단은 12일 인구보건복지협회와 생명존중 경영 및 일·가정 양립 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약은 공단 내에 일과 가정이 조화를 이루는 문화를 정착시키고 가족 친화적인 직장 환경을 만들기 위해 마련됐다.

안전보건공단 전경 [사진=안전보건공단]

협약에 따르면 두 기관은 직원들을 대상으로 한 다양한 지원 프로그램을 공동 운영한다.

주요 협력 내용은 ▲직장 내 모성보호 및 육아친화 환경 조성을 위한 교육 프로그램 운영 ▲저출생 극복을 위한 공동 캠페인 및 홍보 활동 전개 ▲인구·보건·안전 관련 통계 및 연구 자료 공유 등이다.

특히 아빠들의 양육 고민을 해결하고 코칭을 제공하는 '찾아가는 파더링' 등 맞춤형 프로그램을 통해, 직원들이 체감할 수 있는 일·가정 양립 지원 체계를 구축한다. 공단은 공공기관으로서 선도적인 생명존중 경영 모델을 확립한다는 목표다.

김현중 안전보건공단 이사장은 "우리 공단 직원이 일과 가정에서 얻는 행복은 곧 국민의 안심 일터를 만드는 원동력이 될 것"이라며 "협약을 통해 실효성 있는 일·가정 양립 프로그램을 적극 도입하여 생명존중의 가치가 직장 문화 전반에 뿌리내릴 수 있도록 앞장서겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com