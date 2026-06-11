코이즈, 이차전지 첨가소재 라인업 확보

티타늄 옥사이드·산화알루미늄 등 개발

이경이앤씨 기반 자원순환 사업도 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코이즈가 이차전지 양극재 첨가소재 사업을 통해 티타늄 옥사이드(TiO₂), 산화알루미늄(Al₂O₃) 등 나노금속 산화물 소재 라인업을 확보, 첨단소재와 자원순환 중심으로 사업 포트폴리오를 재편했다고 11일 밝혔다.



회사는 나노금속 산화물 기반 첨단소재 사업화와 자원순환 사업을 함께 추진하는 투트랙 전략을 추진 중이다. 코이즈가 확보한 티타늄 옥사이드와 산화알루미늄 등 나노금속 산화물 소재는 이차전지 양극재 첨가소재로 쓰인다.

코이즈는 현재 국내외 배터리 기업들과 공급 논의를 진행하고 있다. 에너지저장장치(ESS)와 전기차 시장 성장에 따라 고성능 양극재 소재 수요가 늘고 있어 신규 고객사 확보와 사업 확대에 집중한다는 계획이다.

코이즈 로고. [사진=코이즈]

또한 코이즈는 최근 인수한 이경이앤씨를 기반으로 자원순환 사업에도 진출할 예정이다. 이경이앤씨는 반도체, 바이오, 정밀화학 등 첨단산업 분야 산업폐수 처리 역량을 보유하고 있다.

코이즈는 이경이앤씨의 산업폐수 처리 역량과 자사의 화학 제어, 나노금속 산화물 고순도 정제 공정 기술을 결합할 계획이다. 이를 통해 산업폐수 내 유가금속을 회수하고 고순도 소재로 정제·공급하는 자원순환 비즈니스 모델을 구축한다는 방침이다.

이번 사업 재편은 기존 매출 구조에서 벗어나 첨단소재와 자원순환 등으로 수익 기반을 넓히기 위한 것이다. 코이즈의 기존 디스플레이 광학필름 사업은 글로벌 디스플레이 산업 경쟁 심화로 수익성이 악화됐다. 주요 고객사가 중국으로 관련 사업부를 이관·매각하면서 기존 거래 구조에도 변화가 발생했다.

이에 코이즈는 중국 업체와 직접 거래 체계를 구축했다. 자회사 정리와 고정비 축소 등 구조조정도 진행했다. 회사는 사업계획상 설정한 목표 물량을 달성하면 손익분기점(BEP)을 확보할 수 있도록 수익성 개선과 구조조정을 마무리했다고 설명했다.

코이즈 관계자는 "기존 사업의 체질 개선을 마무리하면서 첨단소재와 자원순환 등 두 개 성장축을 중심으로 사업을 확대할 계획"이라며 "이차전지 첨단소재 사업의 사업화 성과와 자원순환 사업의 조기 안착을 통해 성장 기반을 확보하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com