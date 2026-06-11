[내일날씨] 서울 한낮 28도…강원 내륙·산지 오후 소나기

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 12일 전국은 대체로 맑고 강원내륙·산지에 소나기 예보를 했다
- 12일 아침 기온은 12~18도, 낮 기온은 25~30도로 비교적 따뜻하겠다
- 바다 물결은 전반적으로 잔잔하고, 미세먼지는 전 권역 '보통' 수준을 보이겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 금요일인 12일은 전국이 대체로 맑겠으나 강원중·북부 내륙과 강원 산지 중심으로 오후 한때 소나기가 내릴 전망이다.
11일 기상청에 따르면 오는 12일 전국이 대체로 맑겠으나 남부지방과 제주도는 오후부터 차차 구름이 많아지겠다. 강원중·북부내륙과 강원 산지에는 오후부터 저녁 사이 곳에 따라 돌풍과 천둥 번개를 동반한 5~10mm 소나기가 내리겠다.
아침 최저기온은 12~18도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 17도 ▲수원 16도 ▲춘천 13도 ▲강릉 18도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 18도다.
낮 최고기온은 25~30도로 예상된다. ▲서울 28도 ▲인천 26도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 29도 ▲청주 29도 ▲대전 29도 ▲전주 29도 ▲광주 29도 ▲대구 30도 ▲부산 26도 ▲울산 29도 ▲제주 25도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '보통' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com