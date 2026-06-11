충남교육청, 교육공무직 공개채용…조리실무사·시설관리원 등 171명

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 11일 교육공무직원 171명 공개채용에 나섰다.
- 조리실무사 161명, 시설관리원 10명을 9월 1일자 배치한다.
- 원서는 22~24일 접수하고 30일 서류합격자 발표한다.
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[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 하반기 학교 현장에 배치할 교육공무직원 공개채용에 나선다.
충남교육청은 오는 9월 1일 자로 조리실무사 161명과 시설관리원 10명 등 모두 171명을 신규 채용한다고 11일 밝혔다.
채용 절차는 각 지역 교육지원청별로 진행되며 응시원서는 오는 22일부터 24일까지 접수한다. 채용 공고와 모집 인원, 응시 자격 등 세부 내용은 15일 오후 각 교육지원청 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.
지원 자격은 해당 시·군에 거주하는 18세 이상 60세 미만 주민이다. 조리실무사 분야는 경력과 자격증 등을 반영한 서류평가가 함께 진행된다.
채용 일정은 오는 30일 서류심사 합격자 발표를 시작으로 다음달 7일 면접시험, 13일 최종합격자 발표 순으로 진행된다. 면접은 충남교육청이 일괄 주관하며 시험 장소와 시간은 서류심사 결과와 함께 안내된다.
원서 접수는 해당 지역 교육지원청 방문 접수 또는 온라인 교직원 채용시스템을 통해 가능하다.
gyun507@newspim.com