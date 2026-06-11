경기문화재단, 바다 주제 영화 OST 여름밤 콘서트 19일 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

19일 잔디광장서 '섬 씨네'...영화 속 명장면 상영과 라이브 클래식 연주 결합

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 지역문화본부 경기창작캠퍼스는 오는 19일 잔디광장에서 바다를 주제로 한 영화 OST와 라이브 클래식 연주가 어우러지는 여름밤 야외 영화콘서트 '섬 씨네'를 개최한다고 11일 밝혔다.

섬 씨네 메인 포스터. [사진=경기문화재단]

'섬 씨네'는 경기창작캠퍼스가 위치한 대부도의 '섬'과 영화(Cinema)를 의미하는 '씨네'를 결합한 이름으로 바다와 섬의 정체성을 담은 경기창작캠퍼스만의 영화문화 프로그램이다.

이번 '섬 씨네'는 영화 속 명장면 상영과 라이브 클래식 연주를 결합한 시네마 콘서트 형식으로 운영된다.

특히 바다를 배경으로 한 영화 OST를 중심으로 어린이부터 부모 세대까지 함께 공감할 수 있는 프로그램을 구성해 경기창작캠퍼스의 자연환경 속에서 세대가 함께 즐기는 여름밤 문화예술 경험을 선사할 예정이다.

이번 공연은 클래식 전문 연주자들로 구성된 경상필하모닉오케스트라 아르누보 앙상블이 참여한다.

영화음악과 시네마 콘서트 분야에서 다양한 공연 경험을 보유한 연주단체로 영화 장면과 라이브 연주가 어우러진 몰입감 있는 공연을 선사할 예정이다. 공연은 총 2부로 구성된다.

1부 '모험과 바다'에서는 영화 '캐리비안의 해적', '타이타닉', '모아나'의 대표 OST를 영화 장면과 함께 감상할 수 있으며 2부 '동심과 환상'에서는 '마녀 배달부 키키', '벼랑 위의 포뇨', '인어공주', '아기상어' 등 어린이들이 좋아하는 애니메이션 음악부터 부모 세대에게 익숙한 영화 OST까지 폭넓게 구성해 전 세대가 함께 즐길 수 있도록 했다.

공연 중간에는 영화음악 퀴즈와 경품 추첨 등 관객 참여형 이벤트도 진행된다.

경기창작캠퍼스는 잔디광장에 대형 LED 스크린과 피크닉형 객석을 조성해 방문객들이 돗자리와 캠핑의자에 앉아 편안하게 공연을 즐길 수 있도록 운영할 계획이다.

'섬 씨네'는 올해 총 2회 운영 예정으로 이번 6월 공연은 첫 번째 행사다.

경기창작캠퍼스 관계자는 "'섬 씨네'는 경기창작캠퍼스의 바다와 섬이라는 공간적 특성을 담아낸 영화 콘서트"라며 "영화와 음악, 자연이 어우러지는 색다른 문화예술 경험을 통해 어린이부터 어른까지 전 세대가 함께 공감하고 소통하며 아름다운 여름밤의 추억을 만들어가는 시간이 되길 바란다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com