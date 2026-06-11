고속도로 2차사고 치사율 6배…"차 밖 대피가 생명 좌우"

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한국도로공사 광주전남본부 '비트밖스' 인명손실 예방 홍보

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 고속도로 사고·고장 시 차량 밖으로 대피하지 않으면 치명적 인명피해로 이어질 수 있다는 분석이 나왔다.

11일 한국도로공사에 따르면 고속도로에서 사고나 고장으로 정차한 차량 주변에 머물다 발생하는 '2차사고'는 일반사고보다 치사율이 약 6배 높은 것으로 나타났다. 최근 5년(2021~2025년) 도로공사 관리 고속도로 교통사고 사망자 784명 중 138명(약 18%)이 2차사고로 집계됐다.

고속도로 사고·고장시 행동요령 '비트밖스'. [사진=한국도로공사 광주전남본부] 2026.06.11 ej7648@newspim.com

실제 지난 7일 오전 9시쯤 호남고속도로 천안 방향 승주IC 인근에서는 고장으로 정차한 승용차와 운전자를 뒤따르던 4.5톤 화물차가 들이받는 2차사고가 발생해 인명피해가 났다.

도로공사 분석 결과 2차사고 사망자의 74%는 차량 내부나 주변에 머물다 피해를 입은 것으로 확인됐다. 사고 발생 직후 안전지대로 대피하고 신고하는 등 초기 대응이 인명피해를 좌우한다는 설명이다.

한국도로공사 광주전남본부는 2차사고 예방을 위해 도로 전광판(VMS), TBN 광주교통방송, 휴게소 디지털정보디스플레이(DID) 등을 활용해 '비트밖스' 행동요령 홍보를 확대하고 있다. 터널 입구와 요금소 등에 안전수칙 안내물도 설치하고 유관기관 게시판을 통한 홍보도 병행하고 있다.

아울러 고속도로에서 사고나 고장이 발생할 경우 콜센터로 신고하면 가까운 휴게소나 졸음쉼터 등 안전지대까지 무상 견인하는 긴급견인서비스도 운영 중이다.

한국도로공사 광주전남본부 관계자는 "고속도로에서는 사고 이후 대응이 생명을 좌우하는 경우가 많다"며 "차량보다 사람의 안전을 우선해 즉시 가드레일 밖으로 대피한 뒤 신고해야 한다"고 말했다.

ej7648@newspim.com