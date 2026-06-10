"세계 3대 이집트 컬렉션이 온다"…토리노 이집트 박물관, 한국 첫 상륙

가우디움어소시에이츠 김대성 대표, 이탈리아 토리노 현지에서 공식 조약서 서명

'이집트 대문명전: 파라오의 영광' 내년 5월 서울 세종문화회관서 대장정 돌입

이탈리아 국보급 유물 포함 320여 점 출품, 역대 최대 규모 이집트전 예고

대구 계명대 행소박물관 순회 전시 확정, 10개월간 전국에 이집트 열풍 이끈다



[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 세계 최고 수준의 고대 이집트 유물 컬렉션을 보유한 이탈리아 토리노 이집트 박물관(Museo Egizio)이 개관 200여 년 만에 처음으로 한국을 찾는다. 전시기획 전문기업 가우디움어소시에이츠가 박물관 측과 공식 계약을 체결하면서 국내 관람객들도 세계적 수준의 이집트 문명 유물을 직접 만날 수 있게 됐다.

가우디움어소시에이츠는 10일(현지시간) 이탈리아 토리노 이집트 박물관에서 특별전 '이집트 대문명전: 파라오의 영광(The Glory of the Pharaohs)' 개최를 위한 최종 계약 조약식을 진행했다고 밝혔다. 이날 조약식에는 김대성 가우디움어소시에이츠 대표이사와 에벨리나 크리스틸린 토리노 이집트 박물관 이사장이 참석해 공식 계약서에 서명했다.

가우디움어소시에이츠는 국내외 대형 전시와 문화 콘텐츠 프로젝트를 기획·운영하는 문화예술 전문기업이다. 해외 유명 박물관 및 문화기관과의 협력을 통해 국제 전시를 국내에 소개해 왔으며, 이번 계약을 통해 세계적인 이집트 전문 박물관의 소장품을 한국에 처음 선보이는 성과를 거뒀다.

10일 토리노 이집트 박물관(Museo Egizio)에서 사만사 이사야(Samanta Isais) 부관장, 김대성 가우디움어소시에이츠 대표이사, 에벨리나 크리스틸린(Evelina Christillin) 이사장, 파비오 산비토(Fabi Sanvito) 비디 (Vidi) 총괄 디렉터가 참석하여 공식 계약이 진행되었다. [사진 제공 = 가우디움어소시에이츠]

토리노 이집트 박물관은 프랑스 루브르 박물관, 영국 대영박물관과 함께 세계 3대 이집트 컬렉션으로 꼽힌다. 1824년 설립된 이 박물관은 이집트 유물만을 전문적으로 연구·전시하는 세계 최초의 독립 이집트 박물관으로 평가받는다. 약 4만 점에 달하는 방대한 소장품을 보유하고 있으며, 고대 이집트 연구의 중심지 중 하나로 알려져 있다.

2027년 한국에서 열리는 '이집트 대문명전: 파라오의 영광'에는 토리노 이집트 박물관이 소장한 유물 320여 점이 출품된다. 특히 상당수는 이탈리아 정부가 국가 보물급 문화재로 지정해 엄격히 관리하는 귀중한 유물들이다. 파라오 시대의 왕권과 종교, 장례 문화, 예술, 문자 체계, 일상생활 등을 총체적으로 조망할 수 있는 전시가 될 전망이다.

전시는 서울과 대구를 잇는 대규모 순회전 형태로 진행된다. 서울 전시는 2027년 5월 28일부터 9월 16일까지 세종문화회관 세종미술관에서 개최된다. 이후 같은 해 10월부터 2028년 3월까지 대구 계명대학교 행소박물관에서 순회 전시가 이어진다. 총 전시 기간은 약 10개월에 달한다.

문화계에서는 이번 전시가 국내 이집트 전시 역사상 최대 규모 중 하나가 될 것으로 보고 있다. 출품 유물 수와 질적 수준 모두 기존 국내 이집트 특별전을 뛰어넘는 수준이라는 평가다. 서울과 대구를 잇는 장기 순회전을 통해 수도권뿐 아니라 지역 관람객들에게도 세계적 문화유산을 접할 기회를 제공할 것으로 기대된다.

김대성 가우디움어소시에이츠 대표는 "세계 최고의 이집트 유물을 소장한 토리노 이집트 박물관 전시를 국내 최초로 유치하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "국보급 유물이 다수 포함된 만큼 국제 기준에 부합하는 보존·관리 시스템을 구축해 관람객들이 고대 이집트 문명의 위대한 유산을 생생하게 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

windy@newspim.com