부산 복천박물관 30주년 특별전…15명 현대 도예 작가 참여

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고분 출토 유물 모티브로 한 융합 전시



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 복천박물관이 개관 30주년을 맞아 고분 출토 유물을 현대 도자 예술로 재해석한 자리를 마련했다.

부산시립박물관 소속 복천박물관은 오는 22일부터 8월17일까지 88일간 특별교류전 '고분의 기억, 오늘을 빚다'를 개최한다고 20일 밝혔다.

복천박물관, 30주년 특별교류전 <고분의 기억, 오늘을 빚다> 포스터[사진=복천박물관] 2026.05.20

이번 전시는 부산대 김현숙 교수가 기획하고 조형예술연구소와 협업해 마련됐다. 복천동 고분군(사적 제273호) 출토 유물을 바탕으로 현대 도예 작품을 선보이는 융합 전시다.

전시에는 현대 도예 작가 15명이 참여해 고대 유물의 조형성과 상징성을 현대적으로 풀어낸 작품을 선보인다. 원통형 그릇받침, 굽다리 접시, 신발모양 토기, 오리모양 토기 등 토기류와 금동관, 판갑, 칠두령 등 유물을 모티브로 활용했다.

참여 작가들은 대학 교수진과 중견·신진 작가들로 구성됐다. 이 가운데 박종진 서울여대 교수는 최근 '로에베 재단 공예상'에서 우승자로 선정된 바 있다.

전시는 가야 문화유산과 현대 공예를 결합한 작품을 통해 고대 유물의 의미를 새롭게 조명하는 데 초점을 맞췄다. 관람객은 복천동 고분군 유물이 현대 예술로 확장된 사례를 한자리에서 확인할 수 있다.

관람료는 무료이며 현장 관람이 가능하다. 매주 월요일은 휴관하되 공휴일인 경우 다음 날 휴관한다.

박물관은 전시와 연계한 특별 강연과 공예 체험 프로그램도 운영한다.

ndh4000@newspim.com