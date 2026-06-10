박운기 서대문구청장 당선인, 민선 9기 인수위 출범 완료

AI 핵심 요약beta
- 박운기 서대문구청장 당선인이 10일 인수위를 출범했다
- 인수위는 조상호 위원장과 강철구 부위원장 등 15명이다
- 박 당선인은 통합·전문성으로 구정 청사진을 만들겠다 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 박운기 서대문구청장 당선인이 10일 민선 9기 구정 인수위원회를 구성하고 출범을 마쳤다고 밝혔다. 이번 인수위원회는 당선인의 구정 철학인 통합·전문성에 집중했다는 설명이다.
인수위원장은 조상호 전 서울시의원이 맡았다. 조 위원장은 세무사 출신 재정 전문가로 3선 서울시의원, 서울시의회 더불어민주당 대표의원을 지냈다. 그는 지난 2022년 지방선거 당시 박 당선인과 서대문구청장 최종 후보 자리를 두고 당내 경선을 벌이기도 했다.
부위원장은 국민의힘 소속 강철구 변호사를 발탁했다. 그는 2024년 총선 당시 서대문갑 국민의힘 예비후보로 출마했던 인물이다. 아울러 인수위원은 총 15명으로 구성됐다.
박운기 당선인은 "서대문구의 새로운 도약을 위해 정치적 대립이나 정파적 이해관계를 과감히 뛰어넘어 오직 능력과 전문성만을 보고 인수위를 구성했다"며 "최고의 전문가들과 함께 서대문구민 모두를 위한 가장 지혜롭고 완벽한 청사진을 완성해 구민들께 선보이겠다"고 밝혔다.
100wins@newspim.com