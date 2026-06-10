젠슨 황이 먹은 치킨, 세트로 나온다…BBQ 'AI 황올' 한정 판매

BBQ앱서 2주간 한정 판매…홍대입구점 매출 전주 대비 20%↑

황금올리브·크런치 순살크래커 앞세워 'K-치킨 성지' 열기 잇는다

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 젠슨 황 엔비디아 CEO와 한국 파트너들의 BBQ 매장·야구장 방문이 화제를 모으면서 BBQ가 이들이 현장에서 즐긴 메뉴를 한정 세트로 선보인다. 방문 이후 해당 매장과 메뉴에 대한 소비자 관심이 커지자 이를 앱 전용 프로모션으로 연결한 것이다.

제너시스BBQ 그룹은 'AI 황올 세트'와 'AI 시구 세트'를 출시하고 BBQ앱에서 2주간 한정 판매한다고 10일 밝혔다. AI 황올 세트는 황금올리브치킨 가격에 감자튀김과 레몬보이 2개를 제공하고, AI 시구 세트는 크런치 순살크래커 가격에 크림치즈볼 2개와 레몬보이 2개를 함께 증정하는 구성이다.

BBQ가 AI 황제와 한국 파트너들이 함께 즐긴 현장 메뉴를 바탕으로 구성한 'AI 황올 세트'와 'AI 시구 세트'. [사진=BBQ 제공]

앞서 젠슨 황 CEO 일행은 지난 5일 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 만찬을 가진 뒤 BBQ 홍대입구점을 찾아 황금올리브치킨과 BBQ 레몬보이 등을 즐기고 친필 사인을 남겼다. 이후 이들이 앉았던 좌석과 주문 메뉴를 인증하려는 고객 방문이 이어지며 BBQ 홍대입구점은 이른바 'K-치킨 성지'로 주목받고 있다. 실제 해당 매장의 지난 금요일과 주말 매출은 전주 같은 기간보다 20% 이상 늘었다.

화제는 야구장으로도 이어졌다. 젠슨 황 CEO는 지난 7일 잠실야구장에서 열린 프로야구 경기 시구에 앞서 "Nothing is better than Chimaek"이라고 말하며 K-치킨에 대한 애정을 드러냈다. 같은 날 BBQ 잠실야구장점에 크런치 순살크래커 113박스를 단체 주문했고, 경기 관람 중 해당 메뉴를 즐기는 모습이 중계 카메라에 포착되며 온라인상에서 다시 관심을 모았다.

BBQ는 이번 세트 출시와 함께 홍대입구점을 중심으로 오프라인 체험 요소도 강화할 계획이다. BBQ 관계자는 "AI 황제와 한국 파트너들이 함께 즐긴 메뉴를 직접 경험해보고 싶다는 소비자 반응이 이어져 이번 한정 세트를 준비했다"며 "BBQ앱과 매장을 연계한 마케팅으로 색다른 경험을 제공하고 K-치킨 대표 브랜드로서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com