서울시, 축구 국가대표 체코전 앞두고…대중교통·폭염 피해 예방 당부

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 10일 광화문광장 월드컵 응원전 안전수칙 준수를 당부했다
- 12일 체코전 등 조별리그 기간 교통혼잡과 인파 집중이 예상된다고 했다
- 시민들에게 출근 시간 조정과 폭염 대비 수분 보충·햇볕 차단을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = '2026 북중미 월드컵' 조별리그 경기인 대한민국-체코전 응원전이 오는 12일 광화문광장에서 열릴 예정이다.
서울시는 10일 응원전에 참여하는 시민들의 대중교통 이용과 폭염 대비 안전수칙 준수를 당부했다.
경기 응원전은 대한민국의 조별리그 경기 일인 체코전(12일 오전 11시), 멕시코전(19일 오전 10시), 남아공전(25일 오전 10시)에 진행된다.
특히 경기 응원을 위해 참가하는 시민이 모이는 시간과 출근 시간대가 맞물리며 광화문광장 일대와 세종대로, 종로 일대 주요 도로 및 인근 지하철역·버스정류장에 인파가 집중될 것으로 전망된다.
서울시는 광화문·종로 일대에 출근하는 시민들은 평소 출근 시간대보다 여유 있게 이동하고, 대중교통 이용 등 교통 혼잡에 대비할 필요가 있다고 했다.
행사 당일은 무더운 날씨가 예상됨에 따라 장시간 야외에 머무르는 시민들은 충분한 수분을 섭취하고, 양산·모자 등을 활용해 햇볕 노출을 최소화하는 등 폭염 피해 예방에 특히 유의해야 한다고도 일렀다.
2026 북중미 월드컵 광화문광장 경기응원은 대한축구협회와 KT, 붉은악마가 공동 주최한다. 행사와 관련한 자세한 사항은 운영사무국과 대한축구협회 및 붉은악마 공식 인스타그램에서 확인하면 된다.
100wins@newspim.com