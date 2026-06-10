[모닝 리포트] 채권 투자, 지금이 기회일까?… '금리는 기회, 스프레드는 수익'

금리 변동성 커졌지만, 크레딧 채권의 '캐리 매력' 충분

iM증권 "변동성 이벤트 소화하며 점진적 편입 권장"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 최근 채권 시장이 금리 인상 기대감과 지정학적 불안 등으로 변동성이 커지면서 투자자들의 고민이 깊어지고 있다.

iM증권 이승재 애널리스트는 오히려 지금의 상황을 '금리는 기회를, 스프레드(국고채와의 금리 차이)는 수익을 줄 수 있는 구간'으로 평가하며, 점진적인 채권 투자를 조언했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.10 dedanhi@newspim.com

◆왜 지금 '크레딧 채권'인가

채권 투자의 핵심은 안정적인 이자 수익(쿠폰 수익)이다. 최근 시장 금리가 오르면서 채권 가격 자체는 하락해 총수익지수(원금과 이자를 종합한 수익률)가 전고점 대비 다소 낮아진 상태다.

그러나 이는 뒤집어 말하면 채권을 더 싼 가격에 살 수 있는 기회가 왔다는 뜻이기도 하다. 전문가들은 현재 크레딧 채권(회사채, 여전채 등)이 국고채 금리보다 높은 이자(스프레드)를 제공하고 있어, 시간이 지날수록 이자 수익(캐리)이 쌓이며 전체적인 수익률을 빠르게 회복시킬 것으로 보고 있다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.10 dedanhi@newspim.com

◆시장은 '안정적'… 공급 과잉 우려도 적어

금리가 오르면 보통 기업들이 채권을 새로 발행하기 부담스러워지는데, 최근 시장을 보면 초우량(공사채·은행채)과 우량(여전채·회사채) 부문 모두 발행량이 예년 평균 수준으로 유지되고 있다.

특히, 금리 변동에 민감해진 은행들은 최근 고정금리 채권 대신 변동금리부채권(FRN) 발행을 늘리며 시장의 불확실성에 대응하고 있다. 회사채 역시 직접적인 발행보다는 대출 등을 통해 자금을 조달하며 수급 불균형을 피하고 있다. 즉, 시장에 채권이 너무 많이 쏟아져 가격이 폭락할 위험은 낮다는 뜻이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.10 dedanhi@newspim.com

◆어떻게 투자해야 할까

전문가들은 지금 당장 모든 자금을 투입하기보다는 '점진적인 접근'이 필요하다고 강조한다.

향후 통화 정책이나 물가 지표 발표에 따라 금리가 출렁일 수 있다. 무리한 단기 승부보다는 시장 상황을 살피며 분할 매수하는 것이 유리하다. 이와 함께국고채보다는 상대적으로 높은 이자를 주는 여전채나 회사채 등 크레딧 채권을 편입해 안정적인 캐리 수익을 확보하는 전략이 추천된다.

또, 과거 금리 인상기 데이터를 분석해보면, 채권 수익률이 하락했던 시기에도 크레딧 스프레드가 높은 이자를 제공하며 지수 회복 기간을 앞당기는 역할을 했다.

요약하자면, 현재의 채권 시장은 금리 상승이라는 불확실성을 겪고 있지만, 그만큼 높은 이자 수익을 거둘 수 있는 매력적인 가격대이기도 하다. 이승재 애널리스트는 "금리 변동성을 감당할 수 있는 수준에서, 우량한 크레딧 채권을 조금씩 나눠 담는 것이 하반기 투자 전략의 핵심"이라고 조언했다.

dedanhi@newspim.com