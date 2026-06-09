LH 대전충남본부, 임대주택 현장 소통간담회 개최

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = LH 대전충남지역본부가 임대주택 입주민의 주거 만족도를 높이기 위해 현장 직원들과 직접 소통에 나섰다.

LH 대전충남본부는 9일 대전지역 주거행복지원센터를 찾아 현장 직원들과 'ESG 소통간담회'를 열고 임대주택 관리 현황과 주거서비스 개선 방안에 대해 의견을 나눴다고 밝혔다.

9일 열린 대전지역 주거행복지원센터 'ESG 소통간담회' 모습. [사진=LH 대전충남지역본부] 2026.06.09 gyun507@newspim.com

이번 간담회는 임대주택 운영 과정에서 발생하는 현장의 목소리를 청취하고 입주민 중심의 주거복지 서비스를 강화하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들은 주택 관리와 시설 유지보수 과정에서 겪는 어려움을 공유하고 반복적으로 발생하는 하자 문제와 관리 효율성 향상 방안 등에 대해 논의했다. 또한 현장에서 축적된 사례를 바탕으로 보다 실효성 있는 주거서비스 제공 방안도 함께 모색했다.

LH는 이번 간담회를 계기로 현장과의 협력 체계를 강화하고 입주민 편익 증진을 위한 관리 시스템 개선에도 나설 계획이다.

양치훈 LH 대전충남지역본부장은 "입주민들이 체감하는 주거서비스의 품질은 현장 직원들의 역할에서 시작된다"며 "앞으로도 현장의 의견을 적극 반영해 임대주택 품질과 서비스 수준을 높이고 안정적인 주거환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "지역사회와 함께 성장하는 공기업으로서 주거복지 향상과 사회적 책임 이행에도 더욱 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

gyun507@newspim.com