LH 대전충남, '대전대흥 창업지원주택' 100호 준공

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = LH 대전충남지역본부는 대전 중앙로역 인근에 청년과 신혼부부를 위한 '대전대흥 창업지원주택' 100호를 준공했다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 주거와 일자리를 결합한 직주근접형 주택 모델로 창업인과 중소기업 근로자 등 청년층의 주거 안정을 지원하기 위해 추진됐다.

대전대흥 창업지원주택. [사진-LH 대전충남본부] 2026.04.22 gyun507@newspim.com

대전대흥 창업지원주택은 대지면적 1501.10㎡, 연면적 6902.32㎡ 규모로 지하 2층~지상 13층 아파트 1동으로 조성됐다. 전용면적은 21㎡형 82호와 44㎡형 18호로 구성됐다.

단지 내에는 창업과 커뮤니티 기능을 동시에 담았다. 1~2층에는 창업지원센터와 공유회의실이 들어서며 8층에는 공유카페와 공유주방 등 입주자 교류와 협업을 위한 공간이 마련됐다.

LH는 이번 사업을 통해 일자리와 주거가 연계된 새로운 주거 모델을 제시하고 청년층의 경제적 부담 완화와 지역 내 창업 생태계 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

특히 도심 중심상권 내에서 진행된 고난도 공사임에도 소음·진동 저감 공법과 안전관리로 '무재해 준공'을 달성한 점도 눈길을 끈다.

대전대흥 창업지원주택은 조경 등 마무리 공사를 거쳐 오는 7월부터 본격적인 입주가 시작될 예정이다.

홍기석 감리단장은 "중심상권 내 공사로 난이도가 높았지만 주민 협조와 안전 중심 관리 덕분에 무사히 준공할 수 있었다"며 "주거 안정과 지역 발전을 이끄는 사업에 참여하게 돼 뜻깊다"고 말했다.

gyun507@newspim.com