LH 대전충남, 월드컵 맞아 청소년센터에 운동용품 지원

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = LH 대전충남지역본부가 오는 6월 월드컵 시즌을 앞두고 지역 아동·청소년들의 건강한 성장을 응원하기 위해 운동용품 지원에 나섰다.

LH 대전충남지역본부는 대전·천안·아산지역 청소년센터 등에 축구공과 농구공 등 운동용품 140여 개를 전달했다고 18일 밝혔다.

운동용품 전달식. [사진=LH 대전충남지역본부]2026.05.18 gyun507@newspim.com

이번 지원은 저소득 가정 등 돌봄이 필요한 유·청소년들의 신체활동 기회를 확대하고 사회성 향상과 건강한 성장을 돕기 위해 마련됐다. LH는 청소년 선호도가 높은 축구·농구 등 구기종목 중심으로 물품을 지원해 보다 활기찬 체육활동 환경 조성에 힘을 보탰다.

특히 이번 사회공헌활동은 '모두가 즐기는 스포츠', '아동·청소년의 건강한 성장 및 다양한 가족 지원' 등 정부 국정과제 방향에 맞춰 추진됐다. 아울러 2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 지역 청소년들이 스포츠를 통해 꿈과 희망을 키워가길 바라는 의미도 담았다.

양치훈 LH 대전충남지역본부장은 "다가오는 월드컵 시즌을 맞아 이번 기부가 유·청소년들이 건강하게 성장하고 자신의 꿈에 도전하는 데 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 LH는 지역사회와 상생하는 공기업으로서 유·청소년 복지 등 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com