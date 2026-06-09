KOTRA, '서울푸드 2026' 개막…K-푸드 수출 200억달러 정조준

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9일부터 킨텍스서 개최…49개국 1800개사 참가

美 주빈국 참여·288개 해외 바이어 수출상담

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)가 서울푸드 행사를 열고 농수산식품 200억달러 수출 달성에 나선다.

KOTRA는 9일부터 나흘간 경기 고양시 킨텍스(KINTEX)에서 '서울푸드 2026'을 개최한다고 밝혔다.

서울푸드는 국내 최대이자 아시아 4대 식품산업 종합 전시회로 올해 44회째를 맞았다. 올해는 국내관과 국제관, 푸드테크관으로 구성돼 총 49개국 1800개사가 3400개 부스를 운영한다.

특히 이번 행사에는 글로벌 농식품 강국인 미국이 주빈국(Country of Honor)으로 참가했다. 미국은 건국 250주년을 맞아 해외 식품 전시회 가운데 유일하게 서울푸드에 주빈국 자격으로 참가했으며, 40여개 기업이 참여해 육류와 스낵, 견과류, 식품 원료 등을 선보였다.

서울푸드는 K-푸드 수출 플랫폼 역할도 수행한다. 지난해 식품류 수출상담회에서는 3878건의 상담을 통해 5억3618만달러 규모의 상담 실적을 기록했다.

9일 고양시 킨텍스 전시장에서 열린 '서울푸드 2026' 행사에서 강감찬 산업통상부 무역투자실장(오른쪽 첫번째), 김명희 KOTRA 부사장(오른쪽 두번째) 등 주요 관계자들이 참가기업 부스를 방문해 제품 설명을 듣고 있다. [사진=KOTRA] 2026.06.09 gkdud9387@newspim.com

올해는 해외 바이어 수출상담회를 열고, 46개국 288개 바이어와 국내 식품기업 간 상담을 지원한다. KOTRA는 올해 5000건 이상의 상담과 6억5000만달러 규모의 상담 성과를 목표로 하고 있다.

푸드테크 산업의 미래를 조망하는 전문 컨퍼런스도 열린다. '글로벌 푸드 트렌드 & 테크 컨퍼런스 2026'에서는 'AI & 로보틱스 : 푸드테크 컨버전스 시대'를 주제로 국내외 전문가들이 식품산업의 미래와 대응 전략을 논의한다.

한편 농수산 식품류 수출은 지난 2021년 처음으로 100억달러를 돌파한 이후 지난해 124억달러를 기록했다. 올해도 5월까지 54억달러를 기록하며 전년 동기 대비 7.2% 증가세를 이어가고 있다.

강경성 KOTRA 사장은 "K-푸드는 단순한 식품 수출을 넘어 우리 산업 경쟁력과 문화적 가치를 세계 시장에 전파하는 전략 산업으로 성장했다"며 "서울푸드가 국내 식품기업의 글로벌 진출을 지원하는 핵심 플랫폼으로 자리매김해 K-푸드 수출 확대의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com