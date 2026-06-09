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혼인신고하면 손해?…정부, '결혼 페널티' 주거·자산·세제 전방위 손본다

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  • 정부가 9일 결혼 페널티 완화를 위한 결혼 친화형 제도개선 방안을 발표했다.
  • 신혼부부 공공임대 소득기준 완화와 혼인 후 전세대출 가산금리 인하, 청년미래적금·농업창업 지원 확대를 추진한다.
  • 전세대출 소득공제와 경차 유류세 환급 대상 확대를 검토해 혼인으로 인한 세제·생활상 불이익을 줄이기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신혼부부 공공임대 소득기준 완화
버팀목 가산금리 절반 인하
청년미래적금·세제지원도 개선 검토

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 혼인신고 이후 주거·자산·세제 혜택이 줄어드는 이른바 '결혼 페널티'를 손본다. 신혼부부의 공공임대주택 입주 소득기준을 완화하고, 혼인신고 이후 전세대출 연장 때 붙는 가산금리를 절반 수준으로 낮추는 방안이 추진된다.

정부는 9일 김민석 국무총리 주재로 제3차 청년정책 관계장관회의를 열고 이같은 내용의 '결혼 친화형 제도개선 추진방안'을 정부합동으로 발표했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제본부 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.06.09gdlee@newspim.com

이번 대책은 혼인신고를 하면 오히려 기존 정책 혜택이 줄어드는 제도를 개선해 결혼이 불이익이 아닌 인센티브가 되도록 만드는 데 초점이 맞춰졌다. 정부는 주거 지원, 자산 형성, 세제 지원 등 3개 분야에서 제도 개선을 추진하기로 했다.

정부에 따르면 합계출산율은 2023년 0.72명에서 2024년 0.75명, 2025년 0.80명으로 2년 연속 반등했다. 올해 1분기 합계출산율도 0.95명으로 올라섰다. 혼인건수도 2023년 19만4000건에서 2024년 22만2000건, 2025년 24만건으로 증가했다.

다만 30대 미혼 비중은 2015년 남성 44.2%, 여성 28.1%에서 2024년 남성 62%, 여성 44%로 높아졌다. 혼인신고를 1년 이상 지연한 비중도 2014년 10.9%에서 2024년 19.0%로 2배 가까이 늘었다.

정부는 우리나라의 경우 혼인과 출산의 연결성이 큰 만큼 혼인 지연이 향후 출산율 반등을 제약할 수 있다고 보고 있다. 이에 향후 10년을 저출생 극복을 위한 골든타임으로 보고 청년들이 결혼을 포기하거나 미루는 경제적 부담을 줄이겠다는 방침이다.

◆ 공공임대 소득기준 완화...혼인 후 재계약 1회 허용

정부는 우선 신혼부부의 공공임대주택 입주 소득기준을 완화한다. 혼인신고 이전에는 입주가 가능했던 청년이 결혼 이후 부부 합산 소득 기준을 넘겨 입주가 반려되는 사례를 줄이기 위한 조치다.

행복주택의 경우 맞벌이 신혼가구 소득기준을 기존 도시근로자 월평균소득 130%인 월 763만원에서 160%인 월 939만원으로 높인다. 통합공공임대주택 우선공급은 맞벌이 신혼가구 기준을 기존 월 462만원에서 월 630만원으로 높이고, 일반공급은 월 798만원에서 월 924만원 이상으로 완화한다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 14일 오후 서울 여의도 TP타워에서 바라본 서울 도심 아파트. 2026.04.14 khwphoto@newspim.com

공공임대주택에 거주 중인 미혼 청년이 혼인한 뒤 소득·자산 기준을 초과하더라도 한 차례 재계약을 허용한다. 현재는 혼인 이후 기준을 넘으면 해당 임대주택에서 퇴거해야 하는 사례가 발생할 수 있었다.

출산·양육가구의 공공주택 이주 지원도 확대한다. 현재 공공주택에 거주 중인 신혼부부는 2세 미만 자녀를 둔 경우에 한해 넓은 평형으로 이주 신청을 할 수 있다. 정부는 자녀 성장에 따라 거주공간 확대가 필요한 경우에도 이주할 수 있도록 2세 미만 한도를 해제하기로 했다.

민영주택 신생아 특별공급도 신설된다. 정부는 혼인 7년 이내 요건과 관계없이 만 2세 미만 출산가구를 대상으로 민영주택 10% 이내의 신생아 특별공급을 6월 중 시행할 예정이다.

◆ 버팀목 전세대출 가산금리 절반 인하...청년미래적금 손질도

정부는 전세대출 부담도 줄인다. 결혼 전 승인받은 주택기금 전세대출인 버팀목 대출은 혼인신고 이후 부부 합산 소득 기준을 초과하면 연장 때 가산금리가 붙는다.

현재 전세자금 버팀목 대출은 1인 가구 소득 기준이 5000만원, 신혼부부 합산소득 기준이 7500만원이다. 혼인신고 이후 합산소득이 7500만원을 넘으면 0.3%포인트(p)의 가산금리가 부과된다.

정부는 혼인신고 이후 소득 기준 초과로 부과되는 가산금리를 0.3%포인트(p)에서 0.15%포인트(p)로 낮추기로 했다. 혼인신고가 대출 비용 증가로 이어지는 부담을 줄이겠다는 취지다.

서울 시중 은행의 대출 창구 모습 [사진=뉴스핌DB]

청년의 자산 형성 지원도 손질한다. 청년미래적금에 가입할 수 있는 2인 가구 소득 기준을 1인 가구의 2배 수준으로 높인다.

청년미래적금은 총급여 7500만원 이하이면서 가구 중위소득 200% 이하인 19~34세 청년이 가입할 수 있는 상품이다. 하지만 혼인신고로 2인 가구가 되면 합산소득이 기준을 넘어 가입이 어려워지는 사례가 발생할 수 있다는 지적이 있었다.

정부는 일반형 기준 2인 가구 소득요건을 기존 중위소득 200%인 연 9432만원에서 중위소득 250%인 연 1억1790만원으로 높인다. 우대형은 기존 중위소득 150%인 연 7074만원에서 중위소득 200%인 연 9432만원으로 완화한다.

청년 농어업인 부부에 대한 정착 지원도 확대한다. 혼인신고 전 각각 독립 경영을 하던 청년 농어업인이 혼인신고 이후 새롭게 정착 지원금을 신청하는 경우 현재는 부부 일방에게만 지원이 가능했다. 정부는 부부가 별도로 독립 경영을 하는 경우 가구당 지원을 확대하기로 했다.

농업 창업 관련 융자 지원 한도도 늘린다. 현재 청년 농업 경영인 창업자금 융자 지원 한도는 혼인신고 이후에도 가구당 최대 5억원으로 유지된다. 정부는 부부가 별도로 독립 경영하는 경우 혼인신고 이후 융자 지원 한도를 확대할 계획이다.

◆ 전세대출 소득공제·경차 유류세 환급 검토

정부는 무주택 세대주의 주택임차 차입금 원리금 상환액 소득공제 대상을 확대하는 방안도 검토한다.

현행 제도는 무주택 세대주가 전세자금대출 등 주택임차 차입금 원리금을 상환하면 상환액의 40%를 최대 연 400만원까지 소득공제해준다. 하지만 혼인신고 이후에는 부부 중 세대주 한 사람에게만 공제가 적용돼 주말부부나 공공기관 지방이전 등으로 불가피하게 따로 사는 청년 부부가 불이익을 받을 수 있다는 지적이 있었다.

정부는 주말부부, 공공기관 지방이전 등으로 주거를 달리하는 경우 배우자까지 소득공제가 가능하도록 검토할 계획이다.

[사진=뉴스핌 DB]

경차 유류세 환급 대상도 확대 검토한다. 현재는 세대별 경형차 1대에 한해 연 30만원 한도로 유류세를 환급해준다. 그러나 혼인신고로 경차 2대 보유 세대가 되면 환급 대상에서 모두 제외되는 문제가 있었다.

정부는 혼인신고 시 세대당 경차 1대분에 한해서는 유류세 환급이 가능하도록 제도 개선을 검토할 예정이다. 다만 경차 유류세 환급 제도는 올해 일몰 예정인 만큼 심층평가 결과를 반영해 일몰 연장과 제도 개선 여부를 최종 결정할 계획이다.

정부는 이번 대책에 그치지 않고 결혼을 주저하게 만드는 제도적 걸림돌을 꾸준히 발굴한다는 계획이다. 또 저출산고령사회위원회가 인구위원회로 개편되는 9월 이후 반기 단위로 결혼 친화형 과제를 발굴하고 개선한다는 방침이다.

정부 관계자는 "혼인신고가 정책 혜택 축소로 이어지지 않도록 주거, 자산, 세제 지원 제도를 결혼 친화형으로 개편해 나가겠다"며 "청년들이 결혼을 경제적 부담이 아닌 선택 가능한 미래로 인식할 수 있도록 제도 개선을 지속하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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