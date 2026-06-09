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1인가구·고립청년까지 품는다…성평등가족부, '제5차 건강가정기본계획' 확정

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  • 성평등가족부가 9일 제5차 건강가정기본계획을 확정해 향후 5년간 다양한 가족 포용정책을 추진한다.
  • 정부는 초고령사회·1인 가구·이주배경가족·위기청년 증가에 대응해 AI 기반 위기가족 조기 발굴과 맞춤형 지원, 제도 개선을 추진한다.
  • 아동수당 확대, 한부모·미혼부모·1인 가구·이주배경 아동 지원 강화와 지역사회 중심 돌봄·가정폭력 보호·일가정 양립 제도를 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초고령사회 집인 등 대응…돌봄·생활 통합지원 강화
아동수당 확대·고용평등공시제 도입 등 5년 계획 제시

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부가 향후 5년간 가족정책의 방향을 담은 중장기 계획을 확정하고 다양한 가족을 포용하는 정책 전환에 나선다.

성평등가족부는 9일 국무회의 심의를 거쳐 '제5차 건강가정기본계획(2026~2030)'을 확정했다고 밝혔다. 이번 계획은 건강가정기본법 제15조에 따라 수립된 것으로 급변하는 가족 환경 변화에 대응하고 모든 가족의 삶의 질을 높이기 위한 국가 차원의 정책 방향을 담고 있다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 스토킹·교제폭력 피해자 지원시설 간담회(영상회의)를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.06.05 gdlee@newspim.com

정부는 '모든 가족을 포용하는 행복한 사회'를 비전으로 제시하고 ▲포용적 사회 기반 조성 ▲기본생활 보장 강화 ▲사회적 돌봄 확충 ▲일·생활·가족 균형 강화 등 4대 영역, 12개 과제를 중심으로 정책을 추진할 방침이다.

이번 계획은 1인 가구 증가, 이주배경가족 확대, 초고령사회 진입 등 구조 변화에 대응하는 데 초점을 맞췄다. 특히 가족 형태별로 분절된 기존 지원체계를 넘어, 돌봄·고립·관계 문제를 통합적으로 지원하는 방향으로 전환됐다.

실제로 우리나라는 65세 이상 인구가 20%를 넘는 초고령사회에 진입했고 가족 형태에 따른 경제 격차도 여전하다. 2024년 기준 한부모 가구의 월평균 소득은 전체 가구의 약 60% 수준에 그치며 맞벌이 가구에서도 가사노동 시간은 여성이 남성보다 약 2.7배 많은 것으로 나타났다.

또한 고립·은둔 청년 비율은 2022년 2.4%에서 2024년 5.2%로 증가했고 가족돌봄청년의 우울감 유병률은 61.5%에 달하는 등 새로운 가족 위기 문제가 부각되고 있다.

이에 따라 정부는 위기가족 조기 발굴을 위해 인공지능(AI) 기반 복지위기 예측 모델을 고도화하고 지방자치단체와 가족센터를 중심으로 상담·사례관리 등 맞춤형 서비스를 연계할 계획이다. 고립·은둔 청년과 가족돌봄청년, 경계선지능 가족 등 새로운 정책 수요에 대한 지원도 확대한다.

가족 형태 변화에 맞춘 제도 개선도 추진된다. 미혼부의 혼인 외 자녀 출생신고를 가능하게 하는 법안 마련이 추진되며 미혼모·부 대상 법률지원 서비스도 확대된다. 1인 가구 지원을 위한 법적 근거를 마련하고 이주배경 아동·청소년을 다문화가족 지원 대상에 포함하는 방안도 검토된다.

경제적 지원도 강화된다. 아동수당은 2026년부터 매년 1세씩 지급 연령을 확대해 2030년에는 만 13세 미만까지 적용되며 비수도권과 인구감소지역에는 추가 급여가 지급된다. 저소득 한부모가족에 대한 양육비 지원과 미혼·한부모 임산부 지원도 확대된다.

돌봄 정책 역시 지역사회 중심으로 개편된다. '온동네 초등돌봄·교육' 모델을 확산하고 아이돌봄서비스 지원 기준 완화와 지원 비율 상향을 통해 양육 부담을 낮출 계획이다. 돌봄 인력 처우 개선과 지역 간 돌봄 격차 해소를 위한 광역 지원체계도 강화된다.

이와 함께 가정폭력 대응 범위를 사실혼 등 친밀한 관계까지 확대하고 피해자 보호시설 입소 기간을 최대 1년 6개월까지 연장하는 등 보호체계도 강화한다.

일·가정 양립을 위한 제도도 추진된다. 정부는 임금과 고용의 성별 격차를 공개하는 '고용평등공시제'를 도입하고, 기업의 가족친화적 문화 확산을 위한 인센티브와 컨설팅 지원을 확대할 방침이다.

원민경 성평등가족부 장관은 "제5차 건강가정기본계획은 가족의 모습과 상황이 다양해진 현실을 정책에 반영하여 모든 가족이 존중받고 필요한 지원을 받을 수 있도록 하기 위한 국가 차원의 종합계획"이라며 "앞으로도 다양한 가족이 차별받지 않고 누구나 안정된 삶을 누릴 수 있도록 포용적 가족정책을 확대하고 국민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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