'모두의 창업' 5000명 선발…13세부터 78세까지 도전

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청년 비중 68%…지역 창업자 74%

탈락자 5만8000명도 재도전 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 전 국민을 대상으로 한 창업 지원 프로그램인 '모두의 창업 프로젝트'의 1기 참여자 5000명을 최종 선발했다. 청년층이 전체 선정자의 70% 가까이를 차지한 가운데 최연소 13세, 최연장 78세까지 다양한 세대가 창업에 도전한 것으로 나타났다.

중소벤처기업부는 '모두의 창업 프로젝트' 평가 결과 일반·기술 트랙 4000명, 로컬 트랙 1000명 등 총 5000명의 창업 인재를 최종 선발했다고 9일 밝혔다.

이번 프로젝트에는 총 6만3000명이 신청해 높은 경쟁률을 기록했다. 중기부는 나이와 경력, 지역에 관계없이 전국 각지의 혁신 아이디어를 발굴했다는 데 의미가 있다고 설명했다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

선정자 가운데 39세 이하 청년은 68.4%를 차지했다. 최연소 선정자는 13세 학생으로 '와이파이 신호를 활용한 학교폭력 감지 안전 시스템'을 제안했다. 최연장 선정자인 78세 참가자는 '음식물 쓰레기 탄화체를 활용한 친환경 나프타 제조기술'을 제안했다.

지역 창업자의 약진도 두드러졌다. 전체 선정자의 74%가 비수도권 창업자였다. 일반·기술 트랙은 70%, 로컬 트랙은 90%가 지역 도전자로 각각 집계됐다.

분야별로는 일반·기술 트랙에서 정보기술(IT) 분야가 32%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 라이프스타일(17.8%), 바이오·의료(10.1%), 교육(6.8%) 순이었다.

로컬 트랙은 생활 분야가 48.2%로 가장 많았고 다음으로 식품·음료(F&B·37.3%)와 뷰티(9.3%)가 뒤를 이었다.

특히 일반·기술 트랙 선정 아이템 가운데 인공지능(AI) 관련 키워드를 포함한 아이템 비중은 29.3%에 달했다. 중기부는 AI 기술이 다양한 산업 분야로 확산되고 있음을 보여주는 결과라고 평가했다.

선정자 전원에게는 창업활동자금 200만원과 초기 창업 멘토링, AI 솔루션 등이 지원된다.

중기부는 이번 1기에서 선정되지 못한 5만8000여명의 신청자도 지원한다. 심사 의견을 제공하고 온·오프라인 재도전 멘토링 프로그램을 운영할 예정이다. 오프라인 멘토링은 전국 17개 시·도에서 총 40회 진행되며, 온라인 멘토링은 원하는 멘토를 선택해 1대1 방식으로 받을 수 있다.

재도전 멘토링 참가자와 아이디어를 보완한 신청자에게는 7월 초 시작되는 '모두의 창업 프로젝트 2기' 평가 과정에서 가점 등 우대 혜택도 제공한다.

한성숙 중기부 장관은 "이번 모두의 창업 프로젝트 1기에 선정된 5000명의 아이디어가 날개를 달고 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"며 "아쉽게도 선정되지 못한 5만8000명의 도전자들에게도 체계적인 재도전 지원을 통해 다시 도전할 수 있도록 창업 사다리를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com