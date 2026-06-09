대구시, 베트남 다낭 청소년 국제교류 행사 개최

지역 명소 탐방부터 로봇산업 체험까지… 글로벌 역량 강화 기대

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구시는 9일부터 12일까지 베트남 다낭 청소년들을 초청해 국제교류 행사를 개최한다고 밝혔다. 해외 자매도시 청소년 국제교류 사업은 2001년부터 중국, 일본 등 다양한 도시들과 시행해 온 대표적인 프로그램으로, 청소년들의 글로벌 역량 강화를 위해 격년제로 상호 방문 형식으로 진행되고 있다.

2018년에 대구시와 자매결연한 다낭은 2024년부터 청소년 국제교류 사업을 공동으로 추진하기로 했다. 지난해 7월에는 대구 청소년 15명이 다낭을 방문해 4박 5일 동안 탄하 도자기 마을과 손트라 린응 사원 등 주요 명소를 둘러보고 베트남 전통 의상과 전통 무술을 체험하며 우정을 쌓았다.

대구시는 베트남 다낭 청소년과 국제교류 행사를 개최한다.[사진=대구시] 2026.06.09 yrk525@newspim.com

이번 행사에는 대구와 다낭 청소년 30명이 참여한다. 이들은 환영식을 시작으로 대구 아쿠아리움, 이월드, 동성로 등 지역 대표 관광 명소를 방문하고, 꼼지락발전소와 기업체를 견학하며 다양한 문화교류 프로그램에도 참여해 대구의 문화를 직접 체험할 예정이다.

특히 올해는 대구의 주요 미래산업인 로봇산업을 소개하기 위해 국가산업단지 내 HD현대로보틱스를 방문한다. 또한 국립대구과학관과 미래직업교육센터를 찾아 첨단 과학기술과 미래 직업세계를 체험하면서 진로에 대한 시야를 넓힐 계획이다.

박윤희 대구광역시 청년여성교육국장은 "다낭 청소년 국제교류단의 대구 방문을 진심으로 환영한다"며 "청소년 국제교류 프로그램이 미래 세대를 잇는 소중한 가교가 되어 양 도시의 우호 협력이 더욱 확대되길 기대한다"고 말했다.

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