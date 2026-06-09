과천시 '중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업' 참여 기업 모집

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신계용 시장 "실질적인 도움이 되는 지원사업을 늘려 '기업하기 좋은 과천' 만들 것"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 관내 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 경기도경제과학진흥원과 함께 '2026년 중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업'을 추진하고 오는 26일까지 참여 기업을 모집한다고 9일 밝혔다.

시에 따르면 이번 사업은 우수한 기술력을 보유하고 있으나 사업화 과정에서 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 마련됐다. 지원 대상은 과천시에 본사 또는 공장을 둔 전년도 매출액 120억 원 이하 제조기업 및 지식기반서비스업 영위 중소기업으로 지방세를 완납한 기업이다.

과천시청 전경. [사진=과천시]

지원 분야는 ▲창안개발(국내외 산업재산권 출원, 규격 인증 획득)▲제품생산(시제품 제작, 시험분석)▲판로개척(국내외 전시박람회 참가) 등 3개 분야다.

선정된 기업은 단위과제별 소요 비용의 60%를 지원받을 수 있으며 연간 최대 3개 과제, 2000만 원 한도 내에서 지원받을 수 있다. 다만 세금 체납 기업과 휴폐업 기업, 타 기관으로부터 동일한 아이템으로 중복 지원을 받는 기업 등은 지원 대상에서 제외된다.

신청은 오는 6월 26일 오후 6시까지 경기도 중소기업 지원 정보 포털인 '경기기업비서'를 통해 온라인으로 하면 된다. 최종 선정 결과는 심사 평가를 거쳐 7월 10일 발표될 예정이다.

신청 서식과 세부 내용은 경기기업비서 누리집에 게시된 공고문에서 확인할 수 있으며 기타 문의는 경기도경제과학진흥원 서부권역센터로 하면 된다.

신계용 과천시장은 "이번 사업이 창안개발부터 판로개척까지 기업이 직면한 과제를 맞춤형으로 지원하여 중소기업 성장의 마중물 역할을 할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 현장 중심의 실질적인 도움이 되는 지원사업을 늘려 '기업하기 좋은 과천'을 만들겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com