만호제강, MH다이나믹스 200억원에 인수

AI 핵심 요약beta
- 만호제강이 9일 MH다이나믹스를 200억원에 인수했다고 밝혔다
- 만호제강은 이번 거래로 MH다이나믹스 지분 100%를 확보했다
- 만호제강은 3사 기술 융합으로 로봇 통합 솔루션 기업으로 도약하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 강선 및 케이블 제조업체 만호제강 로봇 하드웨어 및 정밀가공 기업 MH다이나믹스를 200억원에 인수했다고 9일 밝혔다.
이번 거래로 만호제강은 MH다이나믹스 지분 100%를 확보했다. 회사에 따르면 MH다이나믹스는 CV조인트, 방산 정밀가공 부품, 구동 부품과 전기차 배터리 프레임 등을 생산하는 모빌리티 부품 전문기업으로 지난해 매출액 433억원을 기록했다.
만호제강은 이번 인수를 통해 기존 강선·케이블 제조 역량과 자회사 MH시스템즈의 로봇 소프트웨어 기술, MH다이나믹스의 로봇 하드웨어를 결합한 통합 솔루션 기업으로 전환한다. 그룹 내 만호제강은 로봇 하드웨어에 필요한 특수 합금 소재를 공급하고, MH시스템즈는 로봇 전장 및 제어 소프트웨어를, MH다이나믹스는 로봇 하드웨어 정밀 부품 가공과 자동화 플랫폼 기술을 담당하게 된다.
만호제강 관계자는 "MH시스템즈 인수를 통해 로봇 소프트웨어 경쟁력을 확보한 데 이어 MH다이나믹스 인수를 통해 하드웨어 역량까지 확보하게 됐다"며 "3사의 기술 융합을 통해 로봇 통합 솔루션 기업으로 성장하고, 향후 AI 기반 지능형 로봇 시장을 선도하는 기업으로 도약할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com