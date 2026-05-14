만호제강, 올 1분기 영업이익 13억…전년비 흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 만호제강이 14일 1분기 영업이익·당기순이익 흑자전환 공시했다.
- 매출 377억원 1.4% 증가, 누적 매출 1104억원 기록했다.
- 생산 혁신·원가 절감으로 실적 개선, 고부가 제품 확대 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 만호제강이 올해 1분기(1~3월) 영업이익과 당기순이익 모두 흑자전환했다고 14일 공시했다. 만호제강은 6월 결산법인으로, 회계연도상 3분기(1~3월) 실적이다.
해당 기간 매출액은 377억 원으로 전년 동기 대비 1.4% 증가했다. 영업이익은 13억 원, 당기순이익은 3억 원으로 전년 동기 대비 각각 흑자전환했다.
누적 기준(2025년 7월~2026년 3월) 매출액은 1104억 원을 기록했다. 누적 영업손실은 30억 원으로 전년 동기 대비 손실 규모가 84억 원 축소됐다. 누적 당기순이익은 28억 원으로 흑자전환했다.
실적 개선의 배경으로는 공장 운영 최적화와 생산 프로세스 개선, 혁신 기술 적용을 통한 원가 경쟁력 10% 이상 향상이 꼽힌다. 판관비 집행 효율화와 불필요한 지출 통제도 손익 개선에 기여했다. 회사는 향후 고부가가치 제품 비중 확대와 수출 거래선 다변화를 추진할 방침이다.
만호제강 관계자는 "생산성 혁신과 비용 구조 최적화, 고부가가치 제품 확대를 통해 안정적인 수익 창출 체계를 구축할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com