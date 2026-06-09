전국 광역 단체장 6월 9일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북도지사가 2일 서울서 통합 관련 연석회의에 참석했다
- 이철우 지사는 9일 특강·간부회의·공공기관 이전 결의대회 등 일정을 소화한다
- 다수 지자체장은 정례회·본회의 참석 등 공식 일정 또는 별도 일정 없음이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(383회);호르무즈가 소환한 미래 에너지 전환(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의;2027년도 국비 확보 부처 반영 보고회(09:30 원융실)
-2차 공공기관 이전 결의대회(14:30 화백당)
- 예천군 화합과 발전 기원;당선자 초청 법회(17:00 예천군불교회관)
▲이장우 대전시장
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-2026 InLEX KOREA 대한민국 국방산업발전대전 개막식(10:00 대전컨벤션센터)
▲박형준 부산시장
-제336회 정례회 제1차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
▲김정기 대구광역시장 권한대행
-오전 10시, '제325회 시의회 임시회 개회식' 참석
▲김동연 도지사
- 제391회 정례회 1차 본회의(11:00)
▲행정 1부지사·경제부지사
- 제391회 정례회 1차 본회의(11:00)
▲김영환 충북지사
-별도 일정 없음
▲김진태 강원도지사
-공식일정 없음
▲김관영 전북지사
-공식일정 없음
▲박완수 경남지사
-재청
▲ 유정복 인천시장
- 통상업무
▲강기정 광주시장
- 공식 일정 없음
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲최민호 세종시장
-외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com