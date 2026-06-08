경기도미래세대재단 '가족과 함께하는 독도캠프' 1~4차 참가자 모집

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독도에 대한 올바른 이해를 높이고 가족 간 소통과 유대감 강화

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도미래세대재단이 독도에 대한 올바른 이해를 높이고 가족 간 소통과 유대감을 강화하기 위해 '2026 가족과 함께하는 독도캠프' 1~4차 참가자를 모집한다고 8일 밝혔다.

재단에 따르면 경기도청소년수련원에서 1박 2일 일정으로 운영되며 1차 캠프는 6월 26~27일 2차는 7월 17~18일 3차는 8월 14~15일 4차는 9월 11~12일에 열린다. 차수별로 50가족씩 총 200가족 약 700명이 참여한다.

독도캠프 참가자 모집 포스터. [사진=경기도미래세대재단]

주요 프로그램은 마술 공연과 함께 독도를 배우는 '독도 이야기' 대형 퍼즐과 놀이활동으로 진행하는 '독도 운동회', 팝페라 공연으로 꾸며지는 '독도 축제', 브레이크댄스와 독도 댄스교실을 결합한 '독도 퍼포먼스' 등이다. 프로그램과 숙박, 식사는 무료로 제공된다.

참여를 희망하는 도민은 8일 오전 9시부터 네이버 폼을 통해 신청하면 된다. 차수별로 ▲1~4인 가구 23가족 ▲5~6인 가구 12가족 ▲배려대상가구 15가족 정원에 따라 선착순 마감된다. 배려대상가구로는 기초생활수급자가정, 다문화가족, 장애인가족, 한부모가족 등이 있다.

자세한 사항은 경기도미래세대재단 누리집 또는 청소년사업팀으로 문의하면 된다.

김현삼 경기도미래세대재단 대표이사는 "가족이 함께 독도를 배우고 체험할 수 있도록 기획한 프로그램"이라며 "독도의 가치와 의미를 이해하고 소중한 추억을 만드는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com