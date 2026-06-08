전남도, 완도 울모래마을 6월 농촌체험휴양마을 선정

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비파 활용 요리 만들기·바지락 캐기 등 바다 체험 다채

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 6월 농촌체험휴양마을로 완도군 신지면 울모래마을을 선정했다고 8일 밝혔다.

울모래마을은 명사십리 해수욕장을 품은 청정 해안 마을로 비파를 활용한 체험과 바다 체험을 함께 즐길 수 있는 것이 특징이다. 제철 비파를 활용한 요리 프로그램과 바지락 캐기 등 갯벌 체험이 운영된다.

울모래마을 비파 수확체험. [사진=전남도] 2026.06.08 ej7648@newspim.com

마을에서는 비파 수확 체험과 비파청 만들기, 비파 빵 만들기 등 가족 단위 관광객이 참여할 수 있는 프로그램을 진행하고 있다. 바지락 캐기, 고둥 잡기 등 체험형 해양 프로그램도 마련됐다.

인근에는 신지 명사십리 해수욕장을 비롯해 해안 산책로, 완도수목원, 전복거리 등 관광자원이 밀집해 있다. 완도해양치유센터에서는 해수와 해조류를 활용한 테라피 프로그램이 운영 중이며 전복 요리를 맛볼 수 있는 식당도 이용 가능하다.

울모래마을은 귀농·귀촌 희망자를 위한 '농촌에서 살아보기' 사업을 운영하며 농어촌 정착 지원 거점 역할도 하고 있다. 민박 3동과 한옥체험관 1동 등 숙박시설도 갖췄다. 체험 및 숙박 관련 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

김현미 전남도 농업정책과장은 "비파 체험과 청정 자연을 함께 즐길 수 있는 대표 농촌체험마을"이라며 "농촌체험휴양마을 활성화를 위해 홍보와 지원을 지속하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com