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[핌in부산] 간절했던 한화 오재원, 선발출전에 데뷔 첫 4안타로 화답

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  • 한화 오재원이 7일 롯데전에서 선발 출전해 프로 첫 4안타를 기록하며 팀의 9-8 승리를 이끌었다.
  • 오재원은 1번 중견수로 나서 4안타 3득점으로 연장 10회 결승 득점까지 올리며 기복 끝에 반등에 성공했다.
  • 김경문 감독은 노력과 최근 활약을 높이 평가해 1번 타자로 재기용했고, 오재원은 2경기 연속 선발에서 맹활약으로 신뢰에 보답했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[부산=뉴스핌] 유다연 기자=한화의 특급신인 오재원이 다시 선발 기회를 얻자마자 프로 데뷔 첫 4안타 활약을 펼쳤다.

한화는 7일 부산 사직야구장에서 열린 롯데와 2026 KBO리그 경기에서 연장까지 가는 승부 끝에 9-8로 승리했다. 그 선봉에 오재원이 섰다.

[서울=뉴스핌] 한화 오재원이 7일 부산 롯데전에서 중견수, 1번 타자로 선발 출장해 4안타 3득점을 기록했다. [사진=한화 이글스] 2026.06.07 willowdy@newspim.com

오재원은 이날 중견수, 1번타자로 선발 라인업에 올랐다. 지난 6일 경기에 이어 2경기 연속 선발로 출전한 오재원은 첫 타석부터 내야안타로 출루에 성공했다. 이후 페라자가 우월 홈런을 날렸다. 롯데 배터리가 영점을 잡지 못하는 사이 한화 타선은 1회에만 4점을 뽑았다.

2회에도 오재원이 선두타자로 나서서 중전 안타를 기록했다. 한화 불펜 난조로 3회 동점을 허용했고, 오재원은 4회 첫 번째 타자로 나와 2루타를 쳤다. 이후 페라자의 적시타 때 득점을 기록했다. 한화는 이 득점으로 다시 리드를 잡았다.

3,4번째 타석에선 각각 땅볼과 삼진으로 물러났던 오재원은 7-7로 팽팽했던 연장 10회 2사 1루에서 이날 4번째 안타로 득점 기회를 살렸다. 이후 2사 만루에 상대 실책이 나왔고, 2루까지 진루했던 오재원은 홈까지 들어가며 점수를 추가했다. 역전에 역전을 거듭한 한화는 결국 9-8로 승리했다.

오재원은 입단 전부터 팀의 중견수 자원으로 큰 기대를 받았다. 막 프로에 입단한 신인이었지만, 오재원은 지난 3월 대전에서 키움과 개막 시리즈에서 데뷔 후 2경기 연속 3안타를 기록했다.

하지만 초반 기세는 오래가지 않았다. 오재원은 지난 4월 19경기 타율 0.114, 5안타 2타점 9득점에 그쳤다. 4월중순부터는 선발 라인업에서 빠져 대수비, 대주자로 경기에 나섰다. 5월에는 선발로 출전하지도 못했다.

[서울=뉴스핌] (좌측부터) 한화 요나단 페라자와 오재원이 7일 1회부터 내야안타, 홈런을 기록하며 2-0 선취점을 기록했다. [사진=한화 이글스] 2026.06.07 willowdy@newspim.com

한 번 터지면 주체할 수 없다는 한화의 '다이너마이트 타선'이 위력을 발휘하기 위해서는 출루를 잘하는 1번 타자는 필수다. 한화 김경문 감독은 오재원을 포함해 이원석, 이진영, 황영묵을 기용하며 최적의 선수를 찾았다. 결국 오재원은 이원석, 이진영에 밀렸다.

하지만 오재원은 제한된 출전 기회 속에서도 6득점 2도루를 기록하며 자기 역할을 해냈다. 김 감독 역시 그런 오재원의 노력을 높게 샀고 지난 6일 좋은 모습을 보여줬던 1번 타순에 다시 기용했다. 김 감독은 "열심히 노력했으니 기회를 주는 것"이라고 말했다.

오재원은 최근 2경기 연속 선발 라인업에 포함됐고, 이날 데뷔 후 최다 안타와 득점으로 팀의 짜릿한 역전승에 공헌했다. 감독의 믿음에 제대로 화답한 오재원이다.  

willowdy@newspim.com

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