부산시, 제71회 현충일 추념식 거행…국가유공자 희생·공헌 기려

3대 전략 21개 세부 사업 추진

시민 교육 공간 조성·접근성 향상

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 6일 제71회 현충일을 맞아 국가유공자의 희생과 공헌을 기리는 시간을 가졌다.

시는 이날 오전 9시 55분 중앙공원 충혼탑에서 국가유공자와 유족, 박형준 시장, 안성민 시의회 의장, 김석준 시교육감 등 주요 기관장과 시민 등 약 700명이 참석한 가운데 '제71회 현충일 추념식'을 거행했다고 밝혔다.

박형준 부산시장이 6일 오전 9시 55분 중앙공원 충혼탑에서 열린 '제71회 현충일 추념식'에서 추념사를 하고 있다.[사진=부산시] 2026.06.06

공식 행사는 오전 10시 전국에 사이렌이 울리는 시각에 맞춰 추모 묵념으로 시작했다. 이어 국민의례, 헌화와 분향, 박형준 시장 추념사, 육군 제53보병사단 장병의 추모시 낭독, 시립예술단 추모공연, '현충의 노래' 제창 순으로 진행됐다.

시는 보훈가족의 희생에 보답한다는 방침 아래 관련 예산을 지속적으로 확대해 왔다. 시는 올해 '한 차원 높은 보훈으로 보답', '보훈과 평화의 가치 기억', '모두가 함께하는 보훈문화 확산'을 3대 전략으로 정하고 21개 세부 사업을 추진하고 있다.

대표 사업으로 보훈명예수당 지급 대상을 넓혔다. 무공·보국수훈자, 전상·공상군경, 5·18민주유공자를 새로 포함해 지원 대상을 기존 3800명에서 1만1422명으로 늘렸다. 시는 이를 통해 보다 폭넓은 보훈 대상자에 대한 예우를 강화한다는 계획이다.

보훈 관련 인프라 확충도 병행한다. 시는 부산시민공원 내에 부산독립운동기념관을 조성해 2027년 상반기 개관을 목표로 준비하고 있다. 이 기념관은 시민이 직접 체험하며 역사를 배우는 교육 공간으로 꾸민다. 충혼탑 진입로 400m 구간 개설도 추진해 참배 환경을 개선하고 보훈 공간 접근성을 높인다.

박형준 시장은 추념사에서 "나라를 위해 목숨을 바친 호국영령과 순국선열에 대한 감사의 뜻과 함께 그 희생에 부끄럽지 않은 도시를 만드는 책임감을 느끼고 있다"면서 "이러한 마음가짐이 시민을 하나로 묶는 힘이 돼야 한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com