전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.06 (토)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산시, BTS 월드투어 대비 안전 관리와 교통 대책 점검

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부산시가 12∼13일 BTS 부산 공연 앞두고 인파·교통 대책을 마련했다
  • 시는 안전관리·교통·소방·경찰 등 관계기관 합동으로 인파 분산과 현장 대응 체계를 점검했다
  • 도시철도·버스·경전철 증편과 경기장 주변 도로 통제·불법주정차·노점 단속으로 혼잡 완화에 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소방재난본부와 경찰의 현장 대응 체계
교통 혼잡 해소 위한 도시철도 운행 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시가 오는 12일부터 13일까지 이틀간 열리는 'BTS 월드투어 아리랑 IN 부산'을 앞두고 인파 관리와 교통 대책 등 분야별 대응 마련에 나섰다.

시는 지난 5일 시청 영상회의실에서 보고회를 열고 공연 기간 대규모 인파 운집에 대비한 안전관리와 교통 대책을 점검했다고 6이루밝혔다.

'BTS 월드투어 아리랑 IN 부산' 공연 대비 교통통제 계획[사진=부산시] 2026.06.06

회의에는 시 관련 부서를 비롯해 부산경찰청, 부산소방재난본부, 구청, 부산교통공사, 행사 주최 측 등이 참석해 기관 간 협력체계를 확인했다.

안전관리 분야에서는 공연장 주요 거점과 이동 동선에 인파관리 인력을 배치하고 종합상황실을 운영한다. 시는 역사와 혼잡 구간을 중심으로 현장 상황을 상시 모니터링하고 밀집 구간 사전 분산 유도와 위험 상황 대응 체계를 가동한다. 오는 10일에는 관계기관 합동 현장점검도 실시한다.

부산소방재난본부는 현장 인력 사전교육과 응급의료 대응체계 구축을 마치고, 공연 기간 소방현장지휘본부와 119구급대응지원본부를 운영한다. 부산경찰청은 입·퇴장 동선과 다중운집 예상 지역을 중심으로 순찰을 강화하고 밀집 상황 발생 시 분산 유도와 현장 통제에 나선다.

교통 대책으로는 도시철도와 버스, 경전철 운행을 확대한다. 도시철도는 이틀간 총 220회 증편하고 전 노선을 최대 1시간 연장 운행한다. 3호선은 행사 종료 이후 전 편성을 투입해 배차 간격을 4~6분으로 줄인다.

부산김해경전철은 양일 각 14회씩 추가 운행하고 시내버스는 행사장 경유 노선을 중심으로 집중 배차해 배차 간격을 약 9분 수준으로 단축한다. 동해선 임시열차도 추가 편성한다.

공항과 철도 이용객 증가에 대비한 조치도 마련했다. 김해공항은 혼잡 시간대 국제선 입국장을 확대 운영하고, 부산역과 거제역을 관심역으로 지정해 안전요원을 배치한다.

교통 혼잡 완화를 위해 부산아시아드주경기장 주변 도로는 구간별로 통제한다. 경기장 입구부터 사직119안전센터까지는 양방향 전면 통제하고, 월드컵대로에서 경기장 입구 구간은 일방향 부분 통제한다.

경기장 인근은 불법 주정차 집중 단속구간으로 지정해 시와 연제구, 동래구가 합동 단속을 실시한다. 행사 종료 후에는 택시 호출 제한 구역을 운영하고, 사직119안전센터 인근에 임시 택시승강장을 설치한다.

노점상 단속도 강화한다. 시는 연제구 등과 합동으로 오는 10일부터 12일까지 특별단속반을 운영해 불법 노점과 노상 적치물을 정비하고 보행 환경을 확보할 계획이다.

김경덕 행정부시장은 "많은 국내외 관람객이 부산을 찾는 만큼 안전을 최우선 가치로 두고 관계기관 간 유기적인 협력체계와 현장 대응 시스템을 빈틈없이 가동하겠다"며 "이번 공연이 단순한 문화 행사를 넘어 부산의 도시 운영 역량과 대형 행사 대응 능력을 선보이는 기회가 될 것으로 기대된다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동