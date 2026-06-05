미래에셋 'TIGER 미국우주테크 ETF' 순자산 2조 돌파

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상장 44일 만에…개인 순매수 86% 집중

1개월 수익률 49.6%·순자산 2조4653억



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용은 'TIGER 미국우주테크 ETF'의 순자산이 2조원을 돌파했다.

5일 한국거래소에 따르면 TIGER 미국우주테크 ETF는 이날 기준 순자산 2조4653억원을 기록했다. 지난 4월 14일 300억원 규모로 상장한 이후 순자산은 5월 19일 1조원, 같은 달 28일 2조원을 차례로 넘어섰다.

개인 투자자 자금도 이 상장지수펀드(ETF)에 집중됐다. 상장 이후 국내 상장 미국 우주테마 ETF 전체 개인 순매수 규모는 2조1167억원으로, 이 가운데 1조8151억원이 TIGER 미국우주테크 ETF로 유입됐다. 전체 개인 순매수의 약 86%에 해당한다.

4일 기준 최근 1개월 수익률은 49.6%에 달한다.

[사진=미래에셋자산운용]

TIGER 미국우주테크 ETF는 항공·방산 기업까지 포함하는 기존 우주항공 ETF와 달리 순수 우주기업 중심으로 포트폴리오를 구성했다. 로켓랩, 인튜이티브 머신스, 레드와이어, AST 스페이스모바일 등 발사체·위성 제조·달 탐사·저궤도 위성통신 인프라 기업을 주요 편입 대상으로 삼고 있다. 4일 기준 상위 4개 종목의 합산 비중은 73.9%다. 스페이스X가 상장할 경우 최대 25% 비중으로 편입하는 규칙도 적용하고 있다.

김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부 본부장은 "순수 우주기업 중심의 차별화된 구조와 우수한 성과를 바탕으로 국내 상장 우주테마를 대표하는 ETF로 자리매김하고 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com