[2026 민심 경기]이상일 용인특례시장, 최초 재선 감사 인사…시민 대리인 역할 다짐

이상일 시장, 용인 첫 재선 소감 발표

시민의 협치 선택과 반도체 프로젝트 강조

선거 결과, 정부에 강력한 메시지 전달

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장은 4일 시청 브리핑실에서 업무복귀 기자회견을 열고 "용인 역사상 첫 재선 시장으로 만들어준 시민들께 감사드린다"며 "시민의 대리인으로서 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.

4일 이상일 용인특례시장이 당선기자회견을 하고 있다.[사진=용인시]

이 시장은 이번 선거 결과에 대해 "시민들이 견제와 균형 속 협치 그리고 용인 반도체 프로젝트의 차질 없는 추진을 선택한 것"이라고 해석했다. 이어 "시민이 진정한 주인이고 시장을 비롯한 모든 선출직 공직자는 시민의 대리인일 뿐"이라며 "시민만 믿고 일하겠다"고 말했다.

또한 선거 과정에서 경쟁한 현근택 민주당 후보에 위로를 전하며 "좋은 공약과 구상을 적극 검토해 시정에 접목하겠다"고 밝혔다. 시의회와의 협력에 대해서도 "싸우기보다 힘을 모아야 한다"며 "시장인 제가 먼저 손을 내밀겠다"고 강조했다.

이 시장은 더불어민주당 소속 용인지역 국회의원 4명과의 회동도 공개 제안했다. 그는 "용인 발전을 위해서는 여야가 따로 있을 수 없다"며 "민선 9기의 미래를 진솔하게 논의하고 싶다"고 말했다.

경기도지사로 당선된 추미애 당선인에게도 축하와 협력 의사를 전했다. 이 시장은 "추 당선인도 선거 과정에서 용인 반도체 프로젝트를 정상적으로 추진하겠다고 했다"며 "직접 찾아뵙고 주요 현안을 설명드리겠다"고 전했다.

특히 용인 이동·남사 첨단시스템반도체 국가산업단지 사업의 흔들림 없는 추진을 거듭 요구했다. 이 시장은 "이번 선거 결과에는 용인의 반도체를 더 이상 흔들지 말라는 시민들의 강력한 메시지가 담겨 있다"며 "대통령과 총리, 관계 부처가 국가산단 조성과 전력·용수 공급 계획에 대해 분명한 입장을 밝혀야 한다"고 주장했다.

반도체특별법 시행령과 관련해서는 "수도권 반도체 투자가 위축될 수 있다"며 규제 개선 필요성도 언급했다. 그는 "이번 선거는 용인시민들이 용인 반도체 프로젝트를 흔들지 말라고 정부에 보낸 경고이자 요청"이라고 말했다.

4일 오전 이상일 용인특례시장은 직원들과 만나 인사를 나누고 감사의 뜻을 전했다.[사진=용인시]

이 시장은 민선 9기 시정 운영 방향에 대해 "민선 8기 때처럼 일과 성과로 평가받겠다"며 "여당, 중앙정부, 경기도와 적극 협력해 시민을 위한 일은 어떤 어려움이 있어도 풀어내겠다"고 밝혔다.

회견에 앞서 이 시장은 간부공무원들과 만나 여름철 재해 예방 등 주요 현안을 점검하고 중앙정부·국회·경기도와의 협력 강화 필요성을 강조했다. 이어 직원들과의 자리에서는 "민선 8기 동안 맡은 역할을 충실히 해준 것이 재선의 가장 큰 힘"이라며 감사 인사를 전했다.

seraro@newspim.com