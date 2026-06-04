[기고]"교통안전, 운전자 동기부여와 자율적 예방이 우선"

권우원 한국도로공사 부산경남본부장

심야 시간, 어둠에 잠긴 고속도로를 달리다 보면 거대한 벽처럼 앞을 가로막는 대형 화물차와 마주치곤 한다. 야간 고속도로는 시야가 극도로 제한되는 데다 화물차의 후미등이 매연이나 먼지에 가려져 있으면 뒤따르는 차량 운전자는 앞차와의 거리를 가늠하기가 매우 어렵다.

시속 100km가 넘는 고속주행에서 아주 잠깐의 착시는 곧장 치명적인 후미 추돌 사고로 이어진다. 실제로 통계에 따르면 최근 3년간 부산경남권 고속도로에서 발생한 사망사고 중 화물차 사고는 61%에 이른다.

권우원 한국도로공사 부산경남본부장

그동안의 교통안전 대책은 주로 단속, 규제와 시설개선 위주의 하드웨어적인 대책에 머물러 있었다. 하지만 사후 결과분석을 해보니 운전자 요인으로 인한 사고가 전체 교통사고의 93%에 달했다.

도로를 넓히고 단속을 늘리는 물리적인 대책만으로는 운전자의 행동과 인식을 바꾸는데 한계가 있다는 뜻이다. 이에 한국도로공사 부산경남본부는 단속 및 시설개선과 더불어 운전자 스스로 안전운전을 실천하도록 유도하는 '자발적 예방'으로 패러다임을 전환하고 있다.

그 중심에 서 있는 것이 바로 '안전화물차' 인증제도이다. 이 제도는 평소 안전운전을 철저히 실천하거나 실천할 의지가 있는 모범 화물차 운전자를 발굴해 인증하고 다양한 인센티브를 부여하는 제도다.

"걸리면 벌금을 낸다"는 부정적 인식에서 벗어나 "안전을 지키면 인정받고 혜택을 누린다"는 긍정적 동기부여로의 인식 전환을 이끌어내고 있다. 운전자 스스로가 안전의 주체가 되도록 돕는 이 제도는 고속도로의 자발적 안전 문화를 정착시키는 마중물 역할을 톡톡히 할 것으로 예상된다.

사실 우리 기관이 시도한 자발적 참여 중심의 안전 대책은 이번이 처음이 아니다. 과거 화물차 후미에 붙여 야간 시인성을 높이고 졸음운전을 예방했던 '잠깨우는 왕눈이' 스티커 보급 사업이 대표적이다.

운전자의 시선을 자연스럽게 유도해 졸음운전 및 전방주시 태만을 예방한 '왕눈이' 스티커는 도입 이후 화물차 후미 추돌 사고율을 획기적으로 낮추는 전국 히트 상품으로 자리 잡았다. 규제가 아닌 작은 아이디어 하나가 고속도로 위 생명을 살리는 데 얼마나 큰 기여를 할 수 있는지 증명한 최고의 선례였다.

한국도로공사 부산경남본부는 이러한 '왕눈이'의 성공 DNA를 이어받아 예방 대책을 더욱 고도화하고 있다. 최근에는 화물차의 야간 후방 시인성을 극대화하기 위해 뒷바퀴에 야간 시인성 확보용 조명등을 설치하는 '화물차 뒷바퀴조명등 보급 시범사업'을 추진 중이다.

이 조명등은 화물차 운전자에게는 주변 사각지대를 확인해 주는 안전장치가 되고, 뒤따르는 차량 운전자에게는 화물차의 존재와 크기를 명확히 인지하게 해주는 또 하나의 '생명의 불빛'이 되어주고 있다.

여기에 더해 물류 최전선에서 밤낮없이 고생하는 화물차 운전자들의 피로를 덜어주기 위한 감성적인 접근도 병행하고 있다. 주요 화물 거점에 직접 '커피트럭'을 보내 쉬고 있는 운전자들에게 시원한 커피를 보내는 캠페인을 진행 중이다.

커피트럭에서 만난 한 운전자는 "먼길을 홀로 달리다 보면 외로움과 졸음이 가장 큰 적이었는데, 시원한 커피와 함께 힘내라는 응원을 받으니 고단함이 싹 가시는 기분"이라며 미소를 지어 보이기도 했다. 장시간 운전의 고단함을 이해해 주는 작은 배려가 운전자들에게 단순한 휴식을 넘어 '안전하게 목적지까지 가야겠다'는 다짐을 심어주고 있는 것이다.

고속도로 위의 안전은 도로를 관리하는 주체의 노력과 도로를 이용하는 운전자의 책임감이 맞물려 돌아갈 때 비로소 완성된다. 단속의 과태료 한 장보다 안전을 지킨 운전자를 격려하는 '안전화물차' 인증제도, 어둠을 밝히는 '뒷바퀴 조명등', 그리고 졸음을 쫓아내는 '시원한 커피 한 잔'이 도로 위의 생명을 살리는 더 강력한 힘을 발휘할 수 있다고 믿는다.

한국도로공사 부산경남본부는 앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 따뜻하고 실효성 있는 안전 대책을 이어갈 것이다. 오늘 밤도 고속도로를 달리는 모든 운전자들이 안전하게 가족의 품으로 돌아갈 수 있기를 진심으로 기원한다.