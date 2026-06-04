전남광주통합교육청 출범 준비 본격화…정부, 조직·시스템 통합 점검

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최교진 교육장관, 통합 추진 보고회 참석

6월 중 조직·자치법규 후속 조치 마무리

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 전라남도교육청, 광주시교육청과 함께 오는 5일 전남교육청에서 '교육행정체제 통합 추진 보고회'를 연다고 4일 밝혔다.

이번 보고회는 전남광주통합특별시교육청 출범을 앞두고 통합 준비 상황을 종합적으로 점검하고 향후 추진 방향과 후속 조치 계획을 논의하기 위해 마련됐다.

광주시교육청에서 기자회견을 하는 김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선인. [사진=박진형 기자]

보고회에는 최교진 교육부 장관과 김대중 전남광주통합특별시교육감 당선인, 전남교육청·광주교육청 부교육감, 통합준비 실무조직 관계자 등이 참석한다.

교육부와 두 교육청은 지난 3월 통합준비 실무조직을 꾸린 뒤 지금까지 7차례 정기회의를 열고 분야별 통합 방안을 논의해왔다. 조직, 인사, 재정, 자치법규 등 8개 세부 분야별 실무협의체를 통해 세부 과제도 조율했다.

이번 보고회에서는 통합교육청의 조직 구성, 정보시스템 운영, 자치법규 제정 등 분야별 출범 준비 상황을 점검한다. 통합 이후 필요한 후속 조치와 주요 일정도 함께 논의될 예정이다.

우선 교육부와 두 교육청은 통합조직의 안정적 운영과 민원 서비스 공백 방지를 위해 통합교육청 조직안을 마련한다. 교육부는 통합 초기 행정 수요가 늘어날 수 있다는 점을 고려해 법령상 규모보다 2개 국을 한시적으로 추가 운영할 수 있도록 법적 근거를 마련하고 있다.

이에 따라 두 교육청은 기획조정실과 6개 국 규모의 통합교육청 출범을 목표로 자치법규 개정 등 후속 절차를 6월 중 마무리할 계획이다.

정보시스템은 행정업무의 연속성과 안정적인 서비스 제공에 초점을 맞춰 통합이 추진된다. 나이스와 케이(K)-에듀파인은 각 교육청의 기존 시스템 기반을 고려해 출범 초기에는 개별 운영하되, 학생과 학부모가 이용하는 대국민 서비스는 통합된 형태로 제공한다.

교육부는 행정업무 지원을 위한 시스템 수정, 프로그램 개발, 향후 시스템 통합 계획 수립 등에 필요한 비용으로 특별교부금 약 27억원을 지원했다.

자치법규 정비도 진행 중이다. 전남교육청과 광주교육청은 기존 교육 관련 조례, 규칙, 훈령 등 680여 개를 전수 조사했다. 이 가운데 통합교육청 출범과 동시에 시행이 필요한 140여 개 자치법규를 중심으로 통합안을 마련하고 제정을 추진하고 있다.

향후 통합교육청은 김대중 당선인을 중심으로 청사 재배치와 인사운영 방안 마련 등 후속 절차를 본격화할 예정이다.

최 장관은 "전남광주통합특별시교육청의 출범은 5극3특을 통한 국가균형성장을 실현하고 교육자치를 활성화하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "교육부는 앞으로도 전남교육청, 광주교육청과 긴밀하게 소통하고 협력하며 통합교육청이 성공적으로 출범할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com