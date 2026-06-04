티로보틱스, 美 포드에너지서 AGV 공급계약 수주

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미국 켄터키주 ESS 이차전지 공장 대상, 계약 규모 988만달러

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 티로보틱스는 미국 에너지 전문 회사 포드에너지로부터 무인운반로봇(AGV) 공급계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약 규모는 988만달러(약 150억원)다.

이번 계약은 미국 켄터키주에 위치한 포드에너지의 에너지저장장치(ESS)용 이차전지 생산 공장에 AGV를 공급하는 프로젝트다.

최근 포드는 포드에너지 자회사를 통해 국내 이차전지 업체 대신 중국 최대 리튬배터리 제조사인 CATL과의 협력을 확대하고 있다. 이에 따라 포드 공급망 내 국내 기업의 입지 축소 우려가 제기돼 왔다. 티로보틱스는 이 같은 공급망 재편 과정에서도 포드와의 협력 관계를 유지하며 추가 공급 계약을 이어갔다. 회사 측은 북미 지역에서 수행한 600대 규모 AGV 공급 프로젝트 경험과 물류자동화 기술이 수주에 작용했다고 설명했다.

티로보틱스 로고. [사진=티로보틱스]

티로보틱스의 AGV는 공장 내 소재·부품·배터리 셀 등을 자동 이송하는 물류 자동화 로봇이다. 회사는 반도체·이차전지·자동차 산업을 중심으로 AGV와 자율이송로봇(AMR) 사업을 확대하고 있다.

안승욱 티로보틱스 대표는 "ESS 글로벌 고객사와의 협력 관계를 통해 시장 확장을 확인한 사례"라며 "북미 시장 내 배터리뿐만 아니라 데이터센터·반도체 분야 등 첨단 공정 자동화 시장에서 추가 수주 확보에도 적극 나설 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com