라이콤, 후지쯔 자회사에 AI 데이터센터향 광증폭기 39억 수주

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800Gbps DCI용…계약기간 2027년 12월, 매출 대비 21.9%

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 라이콤은 일본 후지쯔(Fujitsu) 자회사 원피니티(1finity)와 미국 내 AI 데이터센터에 적용되는 광증폭기 공급계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약 규모는 약 39억원으로 지난해 라이콤 매출 대비 21.9% 수준이며, 계약기간은 2027년 12월 6일까지다.

이번 수주 제품은 데이터센터 간 통신(DCI) 분야에 사용되는 800Gbps(초당 기가비트) 코히런트 광송수신기용 광증폭기다. AI 학습용 GPU 클러스터가 다수의 데이터센터에 분산 운영되면서 DCI용 광증폭기 수요가 늘고 있다. 라이콤은 기존에도 원피니티에 DCI용 광증폭기를 지속 공급해왔으며, 최근 발주 규모 확대에 따라 단일 품목 기준 대규모 수주로 이어졌다.

라이콤은 국내에서 유일하게 광증폭기 제조 역량을 보유한 기업으로, 2000년 광증폭 기술을 상용화한 후 자체 양산 시설을 갖췄다. DCI용 장거리 광증폭기 외에 초소형 광증폭기인 PnP(플러그앤플레이) 제품도 개발했으며, 원피니티·일본전기(NEC) 등 글로벌 기업을 통해 데이터센터용 광통신 제품을 공급하고 있다.

라이콤 로고. [사진=라이콤]

원피니티는 미국 내 전송장비 분야 시장점유율 3위의 광통신 장비 기업이다. AT&T·도이치텔레콤(Deutsche Telekom)·NTT·소프트뱅크(SoftBank) 등을 고객사로 두고 있으며, AI 데이터센터 관련 DCI 시장 공략을 확대하고 있다.

라이콤은 이번 수주를 계기로 800Gbps용 광증폭기 양산에 진입할 예정이다. 향후 수요 확대가 예상되는 1.6Tbps(초당 테라비트)급 차세대 제품도 개발 중이다.

라이콤 관계자는 "장기간 글로벌 탑티어 기업에 제품을 공급해온 결과 북미 AI 데이터센터 구축 본격화에 따라 이번 대규모 공급계약 체결에 성공했다"며 "광증폭기 수요 증가로 단일 공급 규모가 확대되고 있어 AI 데이터센터 기반 실적 성장이 기대된다"고 말했다.

dconnect@newspim.com