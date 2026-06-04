정부, 드론·대드론 전략추진단 신설…"과감하게 공공 수요 창출"

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4일 서울청사서 드론·대드론 통합TF 최종보고회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 4일 정부 드론·대드론 정책 체계 관련, 신설된 전략추진단이 입법 등 후속조치를 철저하게 관리해야 한다고 강조했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 드론·대드론 통합 태스크포스(TF) 최종보고회의를 열고 "범정부 역량을 총결집해 과감하게 공공 수요도 창출해야 하고 수요의 종합·계약·품질 보증까지 유기적으로 연결될 수 있도록 통합 획득 체계도 속도감 있게 가동해야 할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "범부처 업무를 총괄 감독할 강력한 거버넌스를 정립하고 동맹 국가와 연계하면서도 또 우리 고유의 표준인증체계, 민·관·군 통합 방호 체계의 기틀을 마련하는 논의가 된 것이 참으로 의미 있다고 생각한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 4일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 정부 드론·대드론 통합TF 최종보고회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.06.04 gdlee@newspim.com

김 총리는 "실제로 중요한 건 후속조치"라며 "전략을 세워도 결국 작동되지 않으면 안 되기 때문에 오늘 새롭게 전략추진단이 만들어지면 진행 상황을 강도 높게 잘 관리하고, 관련 법령과 특별법 제정 등 입법 관련한 후속 조치도 잘 될 수 있도록 해 주시기 바란다"고 당부했다.

김 총리는 이어 TF에 "드론·대드론 관련한 논의와 연구와 종합과 정리가 매우 중요하단 이야기는 있었지만 사실상 범정부적으로 최초로 이뤄진 일"이라며 "국내 최고의 전문가들께서 이렇게 귀한 시간을 내주셔서 서로가 다 함께 의미있다고 평가할만한 그런 결과가 나왔다는 말씀을 들었다. 진심으로 감사드린다"고 말했다.

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