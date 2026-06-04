[2026 민심 전남광주] 혁신당 김태성 신안군수 당선인, 충혼탑 참배로 첫 일정 시작

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순국선열 추모...군민 섬김의 첫걸음

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 조국혁신당 김태성 전남 신안군수 당선인이 4일 충혼탑 참배를 시작으로 첫 공식 일정을 소화하며 군정 준비에 착수했다.

김 당선인은 이날 오전 9시 압해도 충혼탑을 찾아 순국선열과 호국영령을 기리며 헌화와 분향을 했다. 이어 신안군 도약과 군민 화합을 다짐했다.

혁신당 김태성 신안군수 당선인, 충혼탑 참배로 첫 일정 시작. [사진=김태성 당선인 측] 2026.06.04 ej7648@newspim.com

그는 "오늘의 대한민국과 신안군이 있기까지 헌신한 순국선열과 호국영령께 깊은 존경과 감사를 전한다"며 "군민 뜻을 받들어 군민 중심 군정을 펼치고 신안의 새로운 미래를 열겠다"고 밝혔다.

또 "선거 과정에서 보내준 군민의 성원과 기대를 잊지 않겠다"며 "화합과 통합을 바탕으로 군민 모두가 함께 발전하는 신안을 만들겠다"고 말했다.

김 당선인은 이날 일정을 시작으로 군정 현안 보고와 주요 기관 방문 등 본격적인 군정 준비에 들어갈 예정이다.

한편 김 당선인은 이번 선거에서 51.95%(1만 5546표)를 얻어 48.04%(1만 4376표)를 기록한 더불어민주당 박우량 후보를 3.91%포인트, 1170표 차로 제치고 당선됐다.

ej7648@newspim.com