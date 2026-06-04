[2026 민심 전북] 제13대 전주시의회 당선인 36명 확정

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민주 26석, 조국혁신 5석, 진보 1석, 무소속 4석 확보

신인 17명 입성·김윤철·최명철 5선…최연소 4년 연속 신유정

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 제13대 전주시의회에서 향후 4년간 시민을 대표할 의원 36명이 제9회 전국동시지방선거를 통해 선출됐다.

4일 전주시의회에 따르면 이번 선거에서는 지역구 의원 32명과 비례대표 의원 4명 등 모두 36명이 선출됐다. 이 가운데 신인 당선인은 17명이며, 현역 의원 19명은 재선 이상의 의정활동을 이어가게 됐다.

전주시의회 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

정당별로는 더불어민주당이 26석으로 가장 많은 의석을 확보했다. 이어 조국혁신당 5석, 무소속 4석, 진보당 1석 순으로 나타났다.

비례대표는 민주당이 김수민·정승인·유시선 후보 등 3명을 배출했고, 조국혁신당은 이수진 후보가 당선됐다.

성별로는 남성 24명, 여성 12명이 당선됐으며, 연령별로는 20대 2명, 30대 11명, 40대 6명, 50대 7명, 60대 이상 10명으로 집계됐다.

최다선 의원은 가선거구 김윤철 당선인과 라선거구 최명철 당선인으로 나란히 5선 고지에 올랐다. 최고령 당선인은 마선거구 김현덕(70) 당선인, 최연소 당선인은 타선거구 신유정(26) 당선인으로 확인됐다. 신 당선인은 재선에 성공하며 4년 전에도 최연소 의원 기록을 세운 바 있다.

선거구별 당선인은 가선거구 최용철·김윤철(이상 민주당), 채민석(조국혁신당), 나선거구 장병익·이동문(민주당), 조우영(조국혁신당), 다선거구 김정명·이남숙·최주만(민주당), 양영환(무소속)이다.

라선거구에서는 최명철(민주당), 최영심(무소속)이 당선됐고, 마선거구는 진예찬·김동헌·김현덕(이상 민주당)이 승리했다.

바선거구에서는 전윤미·김성규(민주당), 채영병(무소속)이 당선됐으며, 사선거구는 이성국(민주당), 홍대규(조국혁신당)가 의석을 차지했다.

아선거구는 김윤수·최서연(민주당), 자선거구는 은영표·최지은(민주당), 경현철(조국혁신당)이 당선됐다.

차선거구에서는 신동이·온혜정(민주당), 카선거구에서는 김인철·최명권(민주당), 최한별(진보당)이 당선됐다. 타선거구는 신인철·신유정(민주당)이 승리했다.

한편 제12대 전주시의회는 오는 10일부터 16일까지 마지막 임시회를 열고 의사일정을 마무리한다. 제13대 전주시의회는 다음 달 1일 개원해 의장단과 상임위원장단 선출을 시작으로 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.

lbs0964@newspim.com