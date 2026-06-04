부산시, 스마트센터지수 2회 연속 세계 8위…스마트도시 경쟁력 상승

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모든 부문 10위권, 혁신 수행능력 1위



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 스마트센터지수 2회 연속 세계 8위에 올라 스마트도시 위상을 공고히 했다.

시는 영국 지옌(Z/YEN)사가 발표한 '세계 스마트센터지수(SCI)' 13차 평가에서 전 세계 주요 도시 76곳 가운데 8위를 기록하며 상위권을 유지했다고 4일 밝혔다.

부산시가 영국 지옌사(Z/YEN사)가 발표하는 세계 스마트센터지수(SCI, Smart Centres Index) 13차 평가에서 부산이 전 세계 주요 도시 76곳 가운데 8위에 올랐다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

스마트센터지수는 각종 통계와 전문가 설문을 바탕으로 도시의 기술혁신 경쟁력을 평가하는 지표다.

부산은 지난 2021년 62위로 처음 순위에 진입한 이후 꾸준한 상승세를 이어왔으며 이번에도 12차 평가와 같은 8위를 기록했다. 아시아·태평양 지역에서는 4회 연속 2위를 유지했다.

세부 평가에서는 경쟁력 6개 부문 모두 10위권에 들었다. 첨단기술 3위, 기업환경 4위, 인적자원 4위, 기반 구축 4위, 금융지원 5위, 평판 6위를 기록했다.

첨단기술 부문은 명지·녹산 AX 실증산단 구축, 블록체인 특화 클러스터 조성, 남부권 반도체 혁신벨트 추진, 데이터 통합플랫폼 운영 등이 반영된 것으로 분석됐다.

기업환경 부문은 기회발전특구 지정 확대, 19조4000억 원 규모 투자유치, 해운업 투자보조금 체계 개편, 산업단지 규제 완화, 분산에너지 특화지역 지정 등이 영향을 미쳤다.

지역인재 육성, 디지털혁신아카데미 운영, 반도체 인력양성, 부산형 RISE 추진, 부산국제금융센터(BIFC) 3단계 준공, 정책펀드 확충, 조각투자 유통 전담거래소 유치 등도 경쟁력 향상 요인으로 꼽혔다.

평가 관점별로는 '혁신 수행능력' 분야에서 1위를 기록했다. 해당 지표는 도시 내 혁신 활동의 성과와 실행력을 평가하는 항목으로 시의 정책이 실제 성과로 이어진 점이 반영된 것으로 풀이된다.

박형준 시장은 "혁신 정책의 성과가 국제 평가로 이어진 결과"라며 "디지털 혁신과 미래산업 육성을 지속 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com