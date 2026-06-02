경기도, 여름철 대비 반지하주택 '침수감지 알람장치' 점검

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 2일 성남 지하차도·구리 반지하에 침수감지 알람장치를 점검했다
- 도는 3월부터 7개 분야 909개 시설에 첨단기술 기반 긴급 예방사업을 추진했다
- 도는 15일까지 사업을 완료하고 67억7000만 원 전액 도비로 투입해 인명피해를 막겠다고 했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김규식 경기도 안전관리실장은 집중호우 등 여름철 자연재난에 대비한 인명 피해 예방을 위해 2일 성남시 지하차도와 구리시 반지하주택 밀집지역에 설치된 '침수감지 알람장치'를 점검했다.
경기도는 여름철 재난으로 인한 인명피해를 예방하기 위해 과거 인명피해가 많이 발생했거나 우려가 되는 7개 분야 총 909개 시설을 대상으로 지난 3월부터 첨단기술 기반의 긴급 예방사업을 추진하고 있다.
대표적으로 ▲지하차도 침수감지 알람장치 ▲공동주택 및 반지하 주택 침수감지알람장치·차수판 ▲하천 산책로 자동차단시설 ▲야영장 댁내방송 ▲저수지 자동수위계측기 ▲급경사지 지표변위계(침하 측정 장비) 설치 등이 해당된다.
도는 본격적인 우기가 시작되는 오는 15일 전까지 모든 사업을 완료할 방침이다. 이를 위해 재난관리기금 약 67억7000만 원을 투입해 사업비 전액을 도비로 지원하는 방식으로 신속한 사업 추진에 나서고 있다.
점검 대상인 성남시 수정구 은행동 산성지하차도는 최근 침수감지알람장치가 설치 돼 신속한 후속 조치가 가능할 전망이다. 기존에는 침수(최저점 기준 5cm) 발생 시 신고 등에 의존할 수밖에 없었다.
구리시 토평동 일원은 2018년 호우로 12가구가 침수피해를 겪어 이번 사업 대상에 선정됐다. 도는 침수우려 골목길의 기점-중간-종점에 '침수감지 알람장치'를 설치해 즉각적인 상황인지와 대피지원이 가능해졌다.
김규식 안전관리실장은 각 현장에서 '침수감지 알람장치' 작동여부를 점검하고 "본격적인 우기 도래 전 사업이 완료돼 다행"이라면서 "첨단기술 기반의 재난대응 고도화로 더욱 촘촘하게 대비해 도민 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다해달라"고 당부했다.
1141world@newspim.com