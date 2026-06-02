오메가엑스 정훈, 팀 떠난다…건강 문제·진로 고민 끝 탈퇴

AI 핵심 요약beta
- 오메가엑스 정훈이 1일 팀 활동을 마무리했다.
- 소속사는 건강 문제와 진로 고민 끝에 결정했다.
- 오메가엑스는 남은 멤버들로 활동을 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 오메가엑스(OMEGA X) 멤버 정훈이 팀을 떠난다.
소속사 아이피큐는 지난 1일 공식 SNS를 통해 "오메가엑스의 향후 활동 방향에 대해 정훈과 멤버들이 오랜 기간 심도 있는 논의를 진행해 왔다"며 "1일부로 정훈이 오메가엑스 멤버로서의 공식 활동을 마무리하게 됐다"고 밝혔다.
소속사는 "정훈은 오랜 활동 과정에서 누적된 건강상의 어려움과 향후 진로에 대한 고민을 이어왔다"며 "당사와 멤버들은 함께 활동을 이어갈 수 있도록 오랜 시간 조율했지만, 현재 상황이 장기화될 수 있다고 판단해 이 같은 결정을 내리게 됐다"고 설명했다.
다만 오메가엑스는 앞으로도 팀 활동을 이어간다. 소속사는 "멤버들은 많은 어려움 속에서도 팬들과의 약속을 지키기 위해 한마음으로 노력해 왔다"며 "남은 멤버들은 오메가엑스라는 이름을 지키며 더욱 좋은 음악과 무대로 팬들에게 보답할 것"이라고 전했다.
한편 정훈은 2019년 그룹 이엔오아이(ENOi)로 데뷔한 뒤, 2021년 오메가엑스로 재데뷔해 활동해 왔다.
moonddo00@newspim.com