"쉬었음 청년 10명 중 6명 취업 의향 있어…워라밸 중시할수록 취업 의지↑"

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고용정보원, 2026 고용패널조사 학술대회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 취업 준비나 구직활동을 하지 않는 '쉬었음' 청년 10명 중 6명은 향후 취업 의향이 있다고 응답한 것으로 나타났다. 일과 삶의 균형(워라밸)을 중요하게 생각하는 청년일수록 취업 의사가 높다는 연구 결과도 공유됐다.

한국고용정보원은 4일 서울대 호암교수회관 컨벤션센터에서 '2026 고용패널조사 학술대회'를 열었다고 밝혔다. 현장에서 발표된 연구는 총 47편으로, 전문가 논문 41편과 학생논문경진대회 수상작 6편이 공유됐다.

청년 분야에서는 쉬었음 청년의 취업 의향과 청년 비경제활동 상태의 이질성, 초기 노동시장 경력 구조 및 경기변동에 따른 고용 불안정성 등이 주요 주제로 논의됐다.

충북 음성에 위치한 고용정보원 본사 [사진=고용정보원]

김난주 한국여성정책연구원 연구위원은 쉬었음 청년 10명 중 6명이 향후 취업 의향을 보였고, 일과 삶의 균형(워라밸)을 중시할수록 취업 의사가 높게 나타났다고 밝혔다. 자격증 취득과 진로지도 경험이 취업 의향을 높이는 핵심 요인으로 확인돼 청년 맞춤형 취업지원 정책 확대 필요성이 제기됐다고 설명했다.

'쉬었음'은 취업 준비나 구직활동을 하지 않으면서 특별한 이유 없이 쉬고 있는 상태를 의미한다. 실업자와 달리 적극적인 구직활동을 하지 않는 집단으로, 노동시장 이탈 정도를 보여주는 대표 지표로 알려져 있다.

오태희 인천대 교수와 서현덕 인하대 교수는 청년 비경제활동 상태가 취업·진학 준비형과 쉬었음·건강 제약형 등 서로 다른 유형으로 구성되고, 건강 상태와 노동시장 여건이 주요 결정 요인으로 작용한다고 했다.

정기덕 한국고용정보원 연구원은 청년패널2007 자료를 활용해 청년층 초기 노동시장 경력의 10년간 경로를 분석한 결과를 공유했다. 연구에 따르면 청년층 고용 상태는 저임금·중임금·고임금 상용직과 비상용직·비경제활동 5개 유형으로 구분되고, 이동성과 계층화가 동시에 나타났다. 특히 첫 일자리 임금 수준과 이후 직업 이동 경험이 경력 경로 분화의 핵심 요인으로 확인됐다.

공정승 한국고용정보원 전임연구원은 경기 침체 시 청년층의 취업 전환 가능성이 낮아지고, 장기 미취업 청년일수록 노동시장 진입이 더욱 어려워진다고 봤다. 또 비정규직 및 초기 경력자 등 불안정 고용 청년층의 비자발적 실직 위험이 높아 청년 고용 안정성 강화를 위한 정책적 대응 필요성이 제기됐다고 밝혔다.

인공지능(AI) 및 플랫폼 노동 관련 연구도 발표됐다. 김미진 경성대 박사는 생성형 인공지능 확산 이후 청년층의 직업별 AI 노출과 임금 변화 관계를 분석한 결과, 평균적으로 단일한 효과가 아니라 임금분포 수준에 따라 차이가 나타났다는 연구를 공유했다. 또 직업코드 매핑 방식에 따라 결과가 달라 측정 방법과 분석 설계의 중요성이 확인됐다고 설명했다.

대회에서는 이밖에도 중·고령층의 노동생애 및 정신건강 등 최근 노동시장 구조 변화를 다룬 다양한 연구가 공개됐다.

고용정보원은 이날 국내외 대학생·대학원생 대상 학생 부문 논문경진대회 결과도 발표했다. 고용노동부 장관상(최우수상)에는 박태성 고려대 학생의 '청년 쉬었음의 반복과 고착화' 연구가 선정됐다. 고용정보원은 총 6편의 수상작에 대한 상장과 상금을 수여했다.

sheep@newspim.com