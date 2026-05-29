고용정보원·취업진로학회, 해외 취업 구직자 위한 진출 전략 해법 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국고용정보원은 29일 서울과기대에서 글로벌 일자리 학술대회를 연다고 밝혔다.
- 이번 학술대회에서 해외 고용서비스와 글로벌 기업 입사전략·해외취업지원사업 활용방안을 발표했다.
- 국제기구·글로벌 직무 진출전략을 공유하며 청년층의 해외취업 경쟁력 강화를 목표로 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국고용정보원은 한국취업진로학회와 29일 서울 노원구 서울과학기술대학교에서 '글로벌 일자리 창출을 위한 취업정보 분석과 진출전략'을 주제로 춘계학술대회를 연다고 밝혔다.
학술대회는 청년층의 해외취업 관심이 높아지는 가운데 공공·민간분야의 해외 직무와 취업전략을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 이창수 고용정보원장은 기조강연을 통해 한국고용정보원의 해외 고용서비스 지원 사업에 대해 설명한다.
기조강연 이후 김은애 WPP Media 부사장의 '글로벌 직업세계 진출을 위한 외국사 입사전략 입사전략'과 김정우 한국산업인력공단 박사의 '한국산업인력공단 해외취업지원사업 활용전략' 발표가 이어질 예정이다.
이종구 경희대 교수는 국제공무원(UN&국제기구) 진출정보와 취업전략을, 이상훈 GS글로벌 매니저는 글로벌 직무분석을 주제로 발표했다.
이창수 원장은 "고용시장의 국가 장벽이 점차 허물어지면서 글로벌 취업에서의 경쟁력 강화를 위해서는 더 정확하고 빠른 정보습득이 필수"라며 "학술대회를 통해 해외기업의 직무와 정부의 해외취업지원사업을 이해하고 이에 맞는 구직전략을 구체화하는데 도움이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com