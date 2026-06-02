창원시, 5월 '이달의 우수공무원' 표창 수여…4개 팀 선정

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 2일 시청에서 5월 우수공무원 4개팀에 표창장을 수여했다
- 특례시 특별법 추진·청년 주거비 완화 등 시정 성과를 낸 자치행정과·건축경관과 팀이 선정됐다
- 건강ON 구축·수돗물 품질관리 팀도 선정됐으며 시장 권한대행은 시민 안전·행정서비스 향상을 강조했다
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시민 안전과 행복 위한 행정 서비스
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 2일 시청 시정회의실에서 5월 이달의 우수공무원 표창 수여식을 열고 시정 성과를 낸 4개 팀에 표창장을 수여했다고 밝혔다.
우수공무원으로는 특례시 제도 기반을 다지기 위해 '특례시 지원에 관한 특별법' 제정을 추진한 자치행정과 자치분권팀, 청년 주거비 부담 완화를 위해 청년 주택 전월세 계약 중개보수 감면 사업을 진행한 건축경관과 지적도로명팀이 선정됐다.
지역 건강네트워크 '우리동네 건강ON'을 구축해 생활밀착형 건강 서비스를 제공한 창원보건소 건강증진과 건강생활지원팀, 정수장 수질 품질관리를 통해 시민에게 안정적인 수돗물 생산·공급을 이어온 상수도사업소 석동정수과 정수팀도 우수공무원으로 이름을 올렸다.
장금용 창원시장 권한대행은 "시민의 안전과 행복을 위해 현장에서 최선을 다하는 직원들의 노고에 감사한다"며 "앞으로도 시민에게 수준 있는 행정서비스를 제공할 수 있도록 각자의 자리에서 역할을 다해달라"고 말했다.
news2349@newspim.com