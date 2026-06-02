韩唱片出口格局生变：美国首超日本成最大出口市场

纽斯频通讯社首尔6月2日电 韩国流行音乐唱片出口持续增长。今年第1季度韩国唱片出口额首次突破1亿美元，其中美国首次超越日本，成为韩国唱片最大出口市场，显示韩国音乐全球影响力正进一步向欧美主流市场扩展。

【插图=AI生成】

据韩国关税厅（海关）发布的数据，今年第1季度韩国唱片出口额达到1.2亿美元，同比增长159%，创历史新高。

今年第1季度出口规模已相当于2025年全年创纪录出口额3亿美元的41%。

从出口市场来看，美国以3600万美元的出口额位居首位，占总出口额的28.8%；日本以3100万美元、占比25.3%位居第二；欧盟以2100万美元、占比16.5%排名第三；中国以1800万美元、占比14.4%位列第四；台湾地区以900万美元、占比6.9%排名第五。

增速方面，美国市场表现最为突出，出口额同比增长506.4%；欧盟增长461.9%；日本增长157.4%；中国增长38.2%。按区域统计，北美地区出口额同比增长449.2%，欧洲地区增长397.7%，反映出韩国音乐在欧美市场影响力持续扩大。

业内认为，美国首次成为韩国唱片最大出口市场，意味着K-pop产业发展重心正在由传统亚洲市场进一步向全球市场特别是欧美市场延伸，国际化程度不断提高。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社