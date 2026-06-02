광주시교육청, 제1회 추경 3428억 증액…교육통합 예산 반영

AI 핵심 요약beta
- 광주시교육청이 2일 3428억원 규모 추경을 편성했다
- 학교운영비·급식실 현대화·교원 정보화기기 예산을 대폭 늘렸다
- AI·디지털교육·교육행정통합 대비 예산을 반영해 17일 최종 확정한다
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청이 제1회 추가경정예산안으로 3428억원을 편성했다고 2일 밝혔다.
이번 추경으로 총예산은 본예산 2조 8256억원에서 12.1% 늘어난 3조 1685억원 규모다. 중동 정세 불안 장기화에 따른 고유가·고물가 상황에 대응하고 학교 현장의 재정 부담을 완화하는 데 중점을 뒀다.
학교 지원 예산은 278억 원 반영했으며 학교운영비는 15% 인상한 180억 원을 증액해 학급당 평균 230만 원을 추가 지원한다.
세수 부족으로 본예산에 반영하지 못했던 급식실 현대화 사업에 51억원을 편성하고 물가 상승분을 고려한 교원 정보화기기 지원 사업에 47억 원을 투입한다.
AI·디지털 교육 전환에 대응하고 학생들의 미래 학습역량을 강화하기 위해 관련 사업에는 613억 원을 반영했다.
내달 1일자로 시행되는 광주·전남 교육행정통합에 대비해 시스템 구축과 통합교육청 CI 개발 등에 21억 원을 배정하고, 안정적인 통합 추진을 위해 예비비 104억 원을 투입한다.
추경안은 오는 4일 광주시의회에 제출하고 17일 본회의를 거쳐 최종 확정할 예정이다.
bless4ya@newspim.com