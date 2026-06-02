'피의 게임X', 이태균·홍진호·이상민 총출동…역대급 팀전 성사

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 웨이브 대표 서바이벌 예능 '피의 게임'이 시즌을 대표하는 플레이어들을 한자리에 모으며 더욱 치열해진 경쟁을 예고했다.

오는 7월 공개되는 웨이브의 레전드 서바이벌 예능 '피의 게임X'는 두뇌와 피지컬 최강자들의 극한 생존 게임을 다루는 '피의 게임' 시리즈의 신작이다. 예측 불가한 룰과 치밀한 설계, 플레이어 간 배신과 연합이 오가는 고도의 심리전으로 마니아층의 사랑을 받아온 '피의 게임'은 이번 시즌 개인 생존 중심의 기존 구도에서 나아가 본격적인 팀전으로 새로운 긴장감을 예고하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 피의 게임 라인업. [사진=웨이브] 2026.06.02 moonddo00@newspim.com

무엇보다 이번 '피의 게임X'는 개인 생존이 중심이었던 기존의 틀을 깨고 본격적인 '팀전' 구도를 도입해 새로운 긴장감을 예고한다. 시즌1, 2, 3에서 맹활약한 주요 플레이어들이 각 시즌을 대표하는 팀으로 출전하는 한편, 타 서바이벌 출신과 신규 플레이어들이 각각 새로운 팀으로 합류해 자존심을 건 진검승부를 펼칠 예정이다.

이와 관련 웨이브 측은 '피의 게임X'로 돌아오는 시즌1~3의 주요 플레이어 라인업을 공개해 이목을 집중시켰다. 먼저 시즌1 팀에는 우승자 이태균을 비롯해, 시즌1 당시 스튜디오 패널로 활약했던 이상민이 플레이어로 직접 합류한다. 그간 플레이어들의 전략과 심리전을 지켜보던 이상민이 '관찰자'에서 '생존 경쟁의 당사자'로 나서는 만큼, 이번 시즌 어떤 변수로 작용할지 기대를 모은다. 여기에 2008 베이징 올림픽 금메달리스트 정근우, 시즌1과 시즌2를 종횡무진한 아나운서 박지민까지 합류해 시즌1 팀의 존재감을 더한다.

시즌2 팀은 수능 만점자 출신의 우승자 이진형과 지난 시즌2에서 덱스와의 일촉즉발 대치 상황으로 압도적인 화제성을 견인했던 전 농구선수 하승진, 포커 플레이어 현성주, 래퍼 윤비가 한 팀으로 뭉친다. 마지막으로 시즌3 팀은 서바이벌 절대 고수인 홍진호와 예리한 수 싸움으로 존재감을 남긴 서출구를 비롯해 영국 더럼대 대학원 석사 출신의 인플루언서 최혜선, 카이스트 AI 연구원 허성범이 합류해 두뇌전과 심리전을 오가는 팀플레이를 예고한다.

앞서 공개된 '피의 게임X'의 첫 티저 영상 역시 강렬한 첫인상을 남겼다. "'피의 게임'에 오신 여러분들을 환영합니다"라는 상징적인 멘트와 함께, 플레이어들이 안대로 눈을 가리고 손발이 결박된 채 의자에 앉아 있는 모습이 담기며 이목을 집중시켰다. 시그니처 미션인 '의자 탈출'로 시작을 알린 가운데, 아직 공개되지 않은 타 서바이벌 출신 플레이어 팀과 신규 도전자 팀의 라인업에도 관심이 쏠린다.

전 시즌 대표 플레이어들의 귀환과 팀전이라는 새로운 구도로 돌아오는 '피의 게임X'는 웨이브 오리지널 서바이벌 IP의 독보적인 진화를 보여줄 전망이다. 더욱 강력해진 마라맛 서바이벌로 돌아오는 '피의 게임X'는 오는 7월 웨이브를 통해 독점 공개된다.

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