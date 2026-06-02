경기 북부청사 평화갤러리 '경민대학교 동양화 단체전' 전시

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동양화의 전통적인 미감·현대적인 감성을 함께 담아낸 130여점 작품 선봬

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 북부청사 내 경기평화광장 평화갤러리에서 '경민대학교 동양화 단체전 <선, 여백 그리고 온기>' 전시를 오는 30일까지 진행한다.

경기도는 북부청사 내 경기평화광장 평화갤러리에서 '경민대학교 동양화 단체전, <선, 여백 그리고 온기>' 전시를 오는 30일까지 진행한다. [사진=경기도 북부청]

2일 도에 따르면 이번 전시는 경민대학교 한호중 교수와 라이프과 학생 100여명이 참여하는 전시로 동양화, 사군자, 동양화 기법과 먹으로 표현하는 어반스케치 등 동양화의 전통적인 미감과 현대적인 감성을 함께 담아낸 130여점의 작품을 선보인다. 100여명의 학생들이 각자의 개성과 감수성으로 완성한 다양한 작품을 한자리에서 만날 수 있다.

한호중 교수는 "이번 전시를 통해 제자들 각자의 삶과 마음을 먹과 붓으로 표현한 작품 속 진심과 온기가 관람객에게도 잔잔히 전해지길 바란다"고 말했다.

한편 경기평화광장 평화갤러리는 도민의 건전한 여가 선용과 문화 향유를 위하여 도민과 함께 만들어나가는 공간으로서 누구나 무료로 다양한 전시 작품을 관람할 수 있고 도민 누구나 전시가 가능해 경기평화광장 누리집을 통해 대관을 신청할 수 있다.

1141world@newspim.com