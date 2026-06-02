崔泰源与黄仁勋同框 AI芯片合作备受关注

纽斯频通讯社首尔6月2日电 韩国SK集团会长崔泰源与英伟达首席执行官黄仁勋在SK海力士市值破1万亿美元的纪念活动上会面。双方回顾围绕高带宽存储器（HBM）开展的合作成果，并就人工智能（AI）基础设施市场发展趋势及未来合作方向交换意见。

韩国SK集团会长崔泰源（右四）与英伟达首席执行官黄仁勋在SK海力士市值破1万亿美元的纪念活动上会面。【图片=SK海力士提供】

SK海力士2日通过社交媒体公开了活动照片。包括崔泰源、黄仁勋在内的两家公司主要管理层出席了活动。

公司表示，此次活动是回顾双方共同推动AI存储时代发展的合作历程，并纪念双方通过紧密协作促进AI基础设施创新的重要时刻。

据了解，与会高层围绕高带宽存储器（HBM）领域合作成果进行了交流，并就未来人工智能产业发展机遇展开讨论。

近年来，SK海力士与英伟达在人工智能半导体领域建立了紧密合作关系。随着全球生成式人工智能产业快速发展，对高性能存储器需求持续增长，双方在AI芯片生态体系中的合作不断深化。

作为全球主要存储芯片制造商之一，SK海力士长期向英伟达AI加速器产品供应高带宽存储器，被业界视为全球AI存储器市场发展的重要参与者。

SK海力士表示，此次活动不仅重温了双方在推动技术创新过程中的合作成果，也进一步确认了共同开拓下一阶段人工智能时代的合作意愿。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社