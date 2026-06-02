[2026WC] 슈퍼컴 "홍명보호 32강 오를 확률 70%...16강은 33%"

옵타 시뮬레이션 결과 발표..."우승 확률은 스페인 16% 최고"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 슈퍼컴퓨터가 계산한 홍명보호의 2026 북중미 월드컵 32강 진출 확률이 70%를 넘은 것으로 나타났다.

축구 통계 전문 매체 옵타는 1만 회의 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션을 거쳐 본선 48개 참가국의 성적 예측 결과를 2일 발표했다. 시뮬레이션 결과 한국이 32강에 진출할 확률은 70.35%로 책정됐다. 한국이 속한 A조에서는 개최국 멕시코가 87.61%로 가장 높았고 한국이 뒤를 이었다. 체코는 63.38%, 남아프리카공화국은 49.29% 순이었다. 조 1위 가능성 역시 멕시코(47.88%)가 선두였고 한국은 22.69%로 2위다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 국가대표팀. [사진=KFA] 2026.06.02 psoq1337@newspim.com

가장 눈길을 끈 대목은 16강 진출 확률이다. 한국의 16강 확률은 33.52%로 아시아 국가 중 가장 높았다. 이는 라이벌 일본(33.47%)보다 0.05%포인트 높은 수치다. 일본은 조 1위 확률(26.78%)과 32강 진출 확률(76.16%)에서 한국을 앞섰으나 16강 길목에서 반전을 맞았다. 대진표 상의 변수 때문이다. F조의 일본은 32강에 오를 경우 C조 1위가 유력한 '우승 후보' 브라질과 격돌할 가능성이 크다. 반면 A조 2위가 예상되는 한국은 B조(캐나다·보스니아·카타르·스위스) 2위와 만나는 비교적 수월한 대진을 받아들 확률이 높아서다.

다만 16강 이후의 고개를 넘어서면 다시 확률이 요동친다. 한국의 8강 진출 확률은 12.74%, 4강은 4.02%로 급감한다. 반면 일본은 8강 17.02%, 4강 7.4%를 받아 16강 이후 모든 라운드에서 한국보다 우위를 점했다.

우승 확률에서도 일본은 1.24%(전체 17위)를 기록했으나 한국은 0.36%(전체 27위)에 머물렀다. 이번 대회 전체 우승 확률 1위는 16.12%를 기록한 스페인이 차지했고 프랑스(12.98%), 잉글랜드(11.18%), 아르헨티나가 뒤를 이었다.

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